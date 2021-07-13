美國知名超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）近日受邀登上坎城影展的紅毯，為義大利競賽片首映會擔任開場嘉賓，她以一襲胸前鏤空的黑色洋裝搭配特殊造型的金色項鍊華麗登場，大秀凹凸有致的的身材與飽滿的雙峰曲線，立即成為全場矚目的焦點。

雖受到新冠肺炎疫情影響，許多大型活動接連取消，但一年一度的影壇盛會「坎城影展」，今年依然在嚴格的防疫條件下順利舉行。美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德這次也是座上嘉賓，她受邀出席義大利競賽片《Tre Piani》首映會時，穿著一件黑色貼身連身裙現身，以胸口挖空的性感設計，大膽秀出飽滿的上圍，以及結實的腹肌曲線。

另外，貝拉哈蒂德還不忘配戴「肺部支氣管」造型的金色項鍊遮住重點部位，使胸型若隱若現相當性感，也成為整體造型的獨特亮點，加上俐落又乾淨的妝容及盤髮，搭配紅寶石項鍊及戒指的點綴，讓貝拉哈蒂德瞬間成為鎂光燈的焦點。

貝拉哈蒂德出道以來一直都以前衛、火辣的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。日前她還大方在社群平台上，曬出與知名品牌藝術總監兼時尚雜誌顧問馬克卡爾曼（Marc Kalman）的親密合照，公開兩人的戀情，粉絲看到後紛紛送上祝福，人氣也因此再度飆升。