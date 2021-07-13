隨著全球氣溫不斷上升，各地也開始出現極端的氣候變化，造成災情傳出。印度北部地區近日便飽受極端氣候所苦，不僅會忽然下起大雷雨，還發生多起民眾遭落雷劈死的案件，讓當地居民相當擔心。

根據外國媒體的報導，位於印度北部的拉吉斯坦省（Rajasthan），近日受暴雨侵襲，不少地區出現淹水的情況，本月12日還開始出現落雷。而位於印度拉賈斯坦邦齋浦爾市（Jaipur）的知名觀光景點琥珀堡（Amer Fort），當天正好有不少遊客前往當地旅遊，並登上觀景台欣賞美景。

不料突然遇到天氣驟變，有遊客為了拍下奇特的落雷，竟沒有即時躲避，反而拿出手機自拍試圖與落雷留下紀念，沒想到才剛拿出手機、伸長手臂，下一秒就遭到落雷擊中當場電成焦屍，即使救難人員緊急抵達現場進行急救，依然回天乏術。

事實上，受到極端氣候的影響，印度北部地區24小時內落雷不斷，有不少人因此被落雷擊中造成傷亡，截至目前至少造成70人死亡，觀景台則有11人被落雷擊中罹難，而罹難者大部分都是不熟悉當地氣候的遊客。拉吉斯坦省首席部長格洛特（Ashok Gehlot）表示，針對落雷致死的案件，他們將提供死者家屬約50萬盧比（約合新台幣18.8萬元）的賠償金，協助家屬處理後事。

印度氣象局受訪時表示，每年6月到9月是印度的雨季，無論是暴雨還是雷擊都會在這段時間不斷出現，而接下來幾天也將會有落雷的情況發生，因此民眾外出得多加小心。