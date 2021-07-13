不少人前往酒吧喝酒除了放鬆之外，也想藉此機會認識異性，但一個不小心可能就會造成意想不到的後果。美國一名女子日前與好友前往酒吧玩樂時，突然被陌生男子搭訕、請喝啤酒，但好友喝一口後竟開始雙腳發軟，接著男子也轉過來要求她喝一口，女子當下便覺得不太對勁，以機智的臨場反應離開現場。

TikTok帳號為＠aili.likes.adventure的女網友艾莉（Aili），日前在網路上分享自己前往酒吧玩樂的恐怖經驗。影片中艾莉表示，不久前她與好姐妹一同前往當地的酒吧喝酒玩樂，正當她們在舞池裡跳得正開心準備回桌喝酒時，突然冒出一名男子前來搭訕，但她們只想自己玩得開心，不想被人打擾，因此不予理會，男子也悻悻然地和其他兩名男子坐到另一桌。

但過沒多久，剛剛搭訕她們的另外兩名男子拿著啤酒跑到舞池中圍住她們，並直接將瓶口塞到她們嘴邊要她們喝酒，但過程中完全沒有詢問她們是否想喝酒，也沒說要請她們喝酒便做出這些舉動，她的好友不疑有他的喝下一口啤酒，但艾莉還是感到相當可疑，將啤酒推還給男子要他也喝，男子卻往後退，推說這是專門買給她們的酒因此拒喝。

艾莉越想越不對勁，直接拉著朋友離開現場，但她的朋友卻突然雙腿癱軟無法正常行走，也無法正常說話，艾莉才驚覺她們疑似被下「迷魂藥」，若連她也喝下就等著被「撿屍」，最後兩人趕緊叫了Uber離開。艾莉為了避免其他女性受害，因此特別拍片提醒網友「和朋友出去玩一定要照顧好彼此，也千萬不要喝來路不明的東西，一旦發現哪裡不對勁，那就真的有問題」，影片曝光後吸引百萬名網友觀看、轉發，引起熱議。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車！