能為心愛的孩子取名，對於所有父母來說是件值得開心又必須謹慎的事情，萬一取不好可能會被別人當做笑話，也可能背後藏著特殊的意義。美國一名女子從小就被不少人稱讚名字相當好聽，但沒想到這個好聽的名字的背後，竟藏著爸爸的陰謀。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自美國肯塔基州（Kentucky）的一名女網友克里斯蒂娜（Kristina），日前在TikTok平台上分享父母替自己取名的過程，沒想到意外爆紅。影片中，克里斯蒂娜表示，父母在她出生前便商量好，如果生女兒名字就由父親來決定，生兒子的話名字就讓他與外公同名。

克里斯蒂娜還透露，母親在生她的過程相當驚險，因為她的成長速度過快，導致頭太大無法正常通過產道生產，因此醫生建議媽媽改成剖腹產才能順利生下她，但手術都必須簽署相當多的文件，媽媽當時被注射大量麻醉藥無法簽署，只能改由爸爸填寫，而最後爸爸就以「克里斯蒂娜」這個可愛又甜美的名字為她取名，並且簽署文件，

一開始大家聽到她的名字都十分喜歡，直到某天家人發現爸爸背著媽媽偷吃、外遇，而小三的名字就是「克里斯蒂娜」才驚覺不對勁，一問之下才知道父親當初為了避免在家中喊錯名字，使地下情曝光，因此讓女兒與情婦的同名。克里斯蒂娜在影片中也無奈的表示「很多人都以為自己的名字背後有段感人的故事，但其實並不是」。影片曝光後吸引超過70萬人觀看，紛紛留言「好好笑喔！原來一切都是爸爸的陰謀」、「爸爸這招太聰明了」、「媽媽肯定很崩潰」。