日本網球女將大坂直美現在是全球收入第一的女運動員，根據八卦媒體TMZ在2019年挖到的消息，大坂直美的男友是美國黑人饒舌歌手柯戴伊(Cordae Amari Dunston)，他先前的藝名為YBN Cordae，該年也是兩人首度公開承認交往。有趣的是柯戴伊並不是網球迷，「提起網球，我只聽過小威廉絲(Serena Williams)一個而已。」

去年9月，大坂直美勇奪美網冠軍，預備和她的教練團合影，柯戴伊不確定自己該不該進去拍照，後來是一個教練把他拉進來拍照。當時因為一連串美國警察殺害非裔的事件，柯戴伊身上穿著「停止資助警隊」的T恤，所以才猶豫是否一起拍照。不過大坂直美向來支持黑人權益，賽後訪問時也戴著繡有黑人受害者名字的口罩，這是很好的發聲平台。

最近大坂直美在法網鬧得很不愉快，接連退出法網與溫網，柯戴伊把這些都寫進自己的歌詞：「我的女友是網球明星，她放棄一場網球比賽來看我的阿嬤。」大家不知道大坂直美有沒有真的去探望柯戴伊的阿嬤，不過事實似乎是柯戴伊放下手邊的工作跑去陪女友。

據說柯戴伊是個非常溫柔的人，大坂直美表示她心情不好的時候會打給柯戴伊，有時候一邊講還一邊哭，然後柯戴伊就趕緊搭飛機來探望她，即使他自己也很忙。兩人第一次約會是在NBA快艇隊主場的比賽，柯戴伊很有人氣，不斷有觀眾來請他合影，他表現出來的親切態度讓大坂直美一看就很喜歡。