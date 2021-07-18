香港女星白雲外型亮麗、身材火辣，擁有35E傲人上圍，讓她被封為「香港波神」、「導彈女神」，不時會在網上Po出養眼辣照，她日前出遊玩水，才透露找救生員小哥哥替她拍超兇美照，今（18日）尺度更大，直接脫光入鏡卻驚現黑黑一片。

照片中，白雲背對鏡頭，全身衣服脫光待在浴缸裡，上空全裸讓她露出整片背，視線若再往下一點，屁股就會跑出見人，可最吸睛的是，白雲原本應該白晰光滑的美背，卻驚現泳衣曬痕，注意看的話，上半和下半身還有更明顯的色差，讓她就像是穿了一件隱形比基尼。

對於比基尼的曬痕，白雲很看得開，認為應該過了冬天曬痕才會散，並覺得有痕跡變黑都沒問題，可最讓她不能接受的是，曬傷後的疼痛慢慢出現，她只能自我調侃「下次要記得狂補防曬」、「曬到這麼平均一定要拍照留念一下」。照片曝光後，吸引許多男粉激動留言「求正面」、「隱形比基尼」、「好性感」、「快回頭看一下」、「好辣」。

熱愛水中活動的白雲，月初開心宣布自己拿到國際美人魚聯合會（MFI）頒發的「人魚MI證書」，雖然她本來就會自由潛水，但要拿到此證照不容易，需要訓練舞蹈底子和柔軟度，在水下也要保持微笑的美麗表情，而她未來還想繼續深造，挑戰M2、M3證照，被粉絲大讚是「最辣美人魚」。