吳慷仁暴瘦後，在片場一度被認不出來。（公視提供）

吳慷仁飾演的「水仔」角色，為了求生存，在閩、客、部落之間周旋協調。（公視提供）

吳慷仁劇中有一場被吊在十字架的戲。（公視提供）

吳慷仁劇中有不少衝突戲。（公視提供）

法比歐飾演法裔美國領事李仙得。（公視提供）

法比歐劇中奉命來台調查「羅妹號事件」。（公視提供）

法比歐劇中奉命來台調查「羅妹號事件」。（公視提供）

周厚安飾演洋行代理人。（公視提供）

周厚安的角色幽默機智。（公視提供）

導演曹瑞原（左下）及周厚安（右下）、法比歐（左上）、吳慷仁（右上）暢談拍戲甘苦。（公視提供）

導演曹瑞原17日率吳慷仁、法比歐、周厚安為斥資2.02億、公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》出席線上記者會，吳慷仁當初為了角色自發性節食，1個月激瘦11公斤，拍攝期仍堅持讓自己處於挨餓狀態，呈現乾扁駝背身形，他笑稱當時幫劇組省下不少餐費：「蕃薯是那3個月吃過熱量最高的食物。」

吳慷仁5年前以曹瑞原執導的《一把青》拿下金鐘視帝，雙方再次合作，曹瑞原表示，這次邀他演出，完全出自「男人跟男人之間的力挺」，他甚至真性情對著吳慷仁大喊三聲：「慷仁，慷仁，慷仁，講到你真的想掉淚。」

曹瑞原透露：「選角時我想要他來演『水仔』，想為他創造、挑戰一個褪下明星光環的角色，讓大家看到只是一個小人物，甚至是個有點猥瑣求生的小人物，讓觀眾看到超脫不同面向的吳慷仁。」

吳慷仁形容他飾演的「水仔」是個「不好看」的角色，性格和樣貌上「就像一隻搖尾乞憐的狗」。他開拍前在外型下工夫，除了曬太陽「抹黑」自己，還吃優格、堅果、蒟篛和跑步減重。他也必須學閩、客、排灣族語，「語言的隔閡拔掉我們最的武器，因為我是外省人，閩南語反而是最難的」。

吳慷仁不吃海鮮，但為了一場戲，他可以豁出去的把鹹魚含在嘴裡，曹瑞原表示：「那個鏡頭應該是他一輩子的夢魘吧，他抓起來就往嘴裡咬，我們都嚇壞了。」吳慷仁說，起初導演找他還溫馨提醒不要有壓力，但他一看劇本，笑喊：「屁啦！每個角色都很困難，現在回想非常不真實，原來我真的經歷過。」

吳慷仁還有一場被活綁在十字架上橋段，前後拍攝1個多小時，他親自上陣，曹瑞原說，「本來想吊鋼絲但沒錢找大車，只能真的活綁，像死豬一樣綁在架子上，有承諾要盡快拍完，但當時有遠景鏡頭，應該要找替身，但實在沒有辦法，搶天光拍完很趕，所以對吳慷仁說對不起」。

來台7年的法比歐被導演誇是「上天給的禮物」，原本曹瑞原一度想邀好萊塢等級的大咖演員，但最後選擇法比歐是因為他愛台灣，加上發現他嚴謹有條理性格和角色一樣，連騎馬戲都不用導演擔心。

曹瑞原說：「這個角色太重要了，是整個故事的推動，在工作過程中看到法比歐對自己的要求非常嚴謹，我自認為已經是很嚴肅的人，他比我還嚴肅。」劇中大量英語台詞讓來自法國的法比歐煞費不少苦工。

周華健的兒子周厚安畢業於紐奧良大學戲劇系，同時也是本劇的英語翻譯指導之一，他從小在台灣念書長大，英語是到了出國念書後才學好。為了演出獨特的口音與說話方式，還練習了好一陣子的「英國腔」，劇中他也開口講閩南語。

曹瑞原透露第一個想到的角色是周厚安，讚賞他超群的詮釋能力，「他讓角色很靈動，幽默又機智，表現得游刃有餘，厚安的內心非常淘氣，對新事物的好奇很像『必麒麟』，願意為了未知的東西去冒險。」

製作團隊為了還原154年前的臺灣樣貌，從文史的一些蛛絲馬跡去推敲，曹瑞原表示：「如果掌握不住時代的氛圍，做出來的東西都是假的、沒有靈魂。」

劇中所呈現的府城聚落、原住民部落，以及閩、客、平埔村莊，皆由美術指導許英光打造，他笑稱：「我為這部戲蓋的房子應該超過100間。」吳慷仁分享：「實景搭建的場景幫助演員很大，加上每個人都髒兮兮的，曬得跟黑炭一樣，就會覺得像穿越時空的感覺。」

《斯卡羅》將於8月14日起，每周六晚間9點至11點在公視首播，全劇共12集，公視＋、LINE TV每、Netflix（台灣）、myVideo接續上架。