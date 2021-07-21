今天在足球界出現了一件令人震驚的事情，據多家英國媒體確認，一名英超聯盟的球員因涉嫌性侵兒童被曼徹斯特警方逮捕，但由於法律原因，目前還無法直接公佈這位球員的姓名，這也讓英超聯盟目前大大受到外界注目。

不過媒體還是給出了一些具體線索，如他目前31歲、已婚、是國家隊常客等，由此可見他可能是英格蘭國家隊其中一員，也讓外界開始無限猜想他到底是誰，而這位一線球星目前已遭到停職處份，相信這也會持續一大段時間，畢竟警方才剛開始進行細部調查。

另外據報導稱，這名男子在7月16日時遭到逮捕，警方也搜查了這名球員的家，當時他暫時被保釋，不過很快就遭到了警方停職處份，他也將全力配合調查與詢問事項，並不會對此事公開發表任何言論。

說到英格蘭，此前就曾爆發性侵兒童案件，曾經的英格蘭球員亞當強森(Adam Johnson)在2016年因性侵15歲少女被判入獄6年時間，不過他在2019年3月提前出獄，可是他的名聲可說是急速下滑，因為性侵是極大重罪，加上他還性侵未成年少女，行為相當醜陋，也毀掉了自己的職業生涯。

可怕的是，據悉這次事件比亞當強森更為嚴重，目前已在網路上掀起熱議，相信這位球員一但被公開姓名，他的一生和足球生涯恐怕也將就此告終。另外足球場上最著名的性侵案件非屬C.羅納度(Cristiano Ronaldo)醜聞，他曾在2009年被控性侵一名女模特兒，直到今年四月都還被對方加碼賠償金。