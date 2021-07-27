經營85度C的美食-KY(2723)股東常會通過配息4元，今（27）日以153.5元參考價除息交易。美食股價近期高檔拉回，今早開高後最高上漲1.63％至156元，填息率達62.5％，惟隨後在賣壓出籠下壓回平盤、一度小跌0.33％，填息腳步踟躕，早盤力拚站穩紅盤。

美食受惠美國強勁復甦，配合中國大陸持穩、台灣買氣抗跌，2021年6月自結合併營收15.95億元，月減4.03％、年增5.26％，連5月繳出年成長。使第二季合併營收48.76億元，季增0.07％、年增達10.28％。累計上半年合併營收97.51億元、年增6.84％。

投顧法人指出，台灣疫情三級警戒對以台灣為主力、以直營店及內用服務為主的餐飲業造成嚴重衝擊，美食以中美2大市場為重，台灣僅貢獻營收約16～17％、且主要採加盟型式，使6月營收得以維持年成長，預期美食第二季淡季營運將落底，但表現可望優於同業。

展望後市，投顧法人看好美食在美國營運將受惠解封商機持續復甦，中國大陸步入夏季冷飲旺季，下半年營收及展店動能看佳，台灣隨著三級警戒降級，營運動能亦可望止跌回升。整體而言，認為下半年將發揮連鎖優勢，在疫後搶攻市場，強化營收動能表現。

投顧法人認為，美國、中國大陸及台灣的餐飲觀光業，最遲第四季應可迎來境內解封行情，美食營運可望受惠，預期今年營運將持續回升、每股盈餘（EPS）可望重返7元之上，明年成長動能將更強，維持「買進」評等、目標價上看232元。