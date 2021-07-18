濱口竜介執導《Drive My Car》獲最佳劇本獎。（摘自坎城官方IG）

《大屠殺》凱勒蘭德里瓊斯奪影帝。（摘自坎城官方IG）

《世界最糟糕的人》蕾娜特瑞因斯夫拿影后。（摘自坎城官方IG）

第74屆坎城影展台灣時間18日凌晨圓滿落幕，37歲法國導演茱莉亞杜克諾（Julia Ducournau）憑藉第2部長片《鈦》（Titane）奪下最大獎「金棕櫚獎」，成為第2位榮獲金棕櫚的女導演，上次是《鋼琴師和她的情人》珍康萍（Jane Campion）與陳凱歌執導《霸王別姬》雙黃蛋獲獎，所以茱莉亞更是史上首位在坎城獨攬金棕櫚的女導演。

不過這項大獎本該在最後宣佈，卻在閉幕式開始沒多久，評審團主席史派克李（Spike Lee）就聽錯主持人的話，不慎提前暴雷，立刻被一旁的梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）阻止，其他評審團成員也為他捏把冷汗，沒想到正常流程頒發到該獎時，他再度凸槌，忘記先等主持人介紹頒獎嘉賓，該片段立刻在網路上瘋傳，成為典禮意外的小插曲，事後他也在記者會上表示自己太激動，並向大家致歉，並形容自己就像足球比賽結束前，站在罰球線上，結果失誤了。

其他獎項，伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）執導的《我不是英雄》（A Hero）與芬蘭電影《六號房間》（暫譯，Compartment No. 6）並列評審團大獎；本屆開幕片《安奈特》（暫譯，Annette）導演萊奧斯卡拉克斯（Leos Carax）拿下最佳導演獎；31歲美國男星凱勒蘭德里瓊斯（Caleb Landry Jones）以《大屠殺》（暫譯，Nitram）奪影帝，影后則頒給《世上最糟糕的人》（暫譯，The Worst Person In The World）33歲挪威女星蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）。

在本屆場刊《銀幕日報》中獲得最高分的日本電影《在車上》（暫譯，Drive My Car）僅獲最佳劇本獎，讓不少網友為導演濱口龍介抱不平；曾在2010年以《波米叔叔的前世今生》奪下金棕櫚獎的被譽為「坎城金童」的泰國導演阿比查邦，首部非泰語發音《記憶》（暫譯，Memoria）找來「古一大師」蒂達史雲頓（Tilda Swinton）主演，是《銀幕日報》中第二高分，最後與以色列導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）執導《阿赫德的膝蓋》（Ahed's Knee）共同獲得評審團獎。