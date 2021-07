濱口竜介執導《Drive My Car》獲最佳劇本獎。(摘自坎城官方IG)

《大屠殺》凱勒蘭德里瓊斯奪影帝。(摘自坎城官方IG)

《世界最糟糕的人》蕾娜特瑞因斯夫拿影后。(摘自坎城官方IG)

第74屆坎城影展台灣時間18日凌晨圓滿落幕,37歲法國導演茱莉亞杜克諾(Julia Ducournau)憑藉第2部長片《鈦》(Titane)奪下最大獎「金棕櫚獎」,成為第2位榮獲金棕櫚的女導演,上次是《鋼琴師和她的情人》珍康萍(Jane Campion)與陳凱歌執導《霸王別姬》雙黃蛋獲獎,所以茱莉亞更是史上首位在坎城獨攬金棕櫚的女導演。

不過這項大獎本該在最後宣佈,卻在閉幕式開始沒多久,評審團主席史派克李(Spike Lee)就聽錯主持人的話,不慎提前暴雷,立刻被一旁的梅蘭妮蘿倫(Mélanie Laurent)阻止,其他評審團成員也為他捏把冷汗,沒想到正常流程頒發到該獎時,他再度凸槌,忘記先等主持人介紹頒獎嘉賓,該片段立刻在網路上瘋傳,成為典禮意外的小插曲,事後他也在記者會上表示自己太激動,並向大家致歉,並形容自己就像足球比賽結束前,站在罰球線上,結果失誤了。

其他獎項,伊朗名導阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)執導的《我不是英雄》(A Hero)與芬蘭電影《六號房間》(暫譯,Compartment No. 6)並列評審團大獎;本屆開幕片《安奈特》(暫譯,Annette)導演萊奧斯卡拉克斯(Leos Carax)拿下最佳導演獎;31歲美國男星凱勒蘭德里瓊斯(Caleb Landry Jones)以《大屠殺》(暫譯,Nitram)奪影帝,影后則頒給《世上最糟糕的人》(暫譯,The Worst Person In The World)33歲挪威女星蕾娜特瑞因斯夫(Renate Reinsve)。

在本屆場刊《銀幕日報》中獲得最高分的日本電影《在車上》(暫譯,Drive My Car)僅獲最佳劇本獎,讓不少網友為導演濱口龍介抱不平;曾在2010年以《波米叔叔的前世今生》奪下金棕櫚獎的被譽為「坎城金童」的泰國導演阿比查邦,首部非泰語發音《記憶》(暫譯,Memoria)找來「古一大師」蒂達史雲頓(Tilda Swinton)主演,是《銀幕日報》中第二高分,最後與以色列導演那達夫拉匹(Nadav Lapid)執導《阿赫德的膝蓋》(Ahed's Knee)共同獲得評審團獎。