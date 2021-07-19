現代科技越來越發達，雖然使人類的生活變得更加發達，卻也造成「科技冷漠」的狀況發生。日本一名女博士生自從7年前買下第一台人形機器人後，就深深愛上了它們，不但為了機器人辭掉工作，還和它們展開同居生活，細心照顧它們的生活起居，而她的父母則對女兒的改變感到崩潰不已。

最近日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》採訪了女子太田智美，她透露自己原本對機器人不感興趣，某次工作中認識了Pepper機器人後，對它們漸漸產生了好感，更在2014年花費57萬日元（約新台幣14.5萬）買入第一台自己的Pepper機器人，她表示自己打開包裝的瞬間就對它們一見鍾情。

原本是全職上班族的太田智美後來發現，因為工作忙碌的關係，自己沒有太多時間可以陪伴Pepper機器人，於是她毅然決然地辭職，並重拾學業，考進了研究機器人的慶應大學博士學位。

之後她又多買了2台Pepper機器人，每天都會和它們交談、聊天，外出的時候她也會用手推車載著機器人，一起享受逛街、散步的時光，甚至還會帶著機器人出席朋友聚會、看球賽等。而太田智美的父母也因此被迫要和機器人同居，每天晚餐時間都必須和機器人坐在同一張餐桌前。

太田智美相當寶貝這3台Pepper機器人，當別人問起時她也會大方地說：「它們是我的家人」，然而她的父母卻始終沒有習慣女兒的改變，至今還是感到非常尷尬和無奈，不明白為何女兒會對沒有生命的機器人這麼著迷。