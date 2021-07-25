美國一名女子近日前往河邊，突然在水裡看見一隻長有人類牙齒，且長相十分奇特的魚，她急忙拿出手機拍攝，但這條魚卻不斷在水面附近游動，詭異的行為讓她嚇得忍不住直呼：「我不敢在河裡游泳了」；不少網友看完影片後，也都感到十分害怕。

美國女子妮可（Frankie Nickole）本月19日在TikTok上傳了一段影片，她在佛羅里達州開普科勒爾（Cape Coral）某條河中，意外發現一隻長相詭異的魚，牠身上帶有藍色條紋、眼睛凸出，嘴巴還長著類似於人類的暴牙；但更恐怖的是，這條魚不斷在水面附近游動，臉部直直地朝著妮可的方向，就像是在和她對視。

這條魚奇特的外觀和令人發毛的舉動讓妮可感到十分害怕，因此她立刻拿出手機拍攝下來，並在影片畫面中打上字幕：「我不太確定這條長相奇怪的魚到底是什麼，但我以後肯定不敢在運河或河流裡游泳了」。

影片曝光後不少網友也都受到了驚嚇，紛紛留言：「那條魚是不是帶了假牙？」、「這魚看起來滿聰明的，應該可以幫我解數學作業」、「為什麼牠會有人類的牙齒？」、「我一開始還以為是戴著面具的人，直到看到牠的身體才反應過來」、「很抱歉，這是我的前夫，他不小心掉水裡了」。

根據事實查核網站《Snopes》指出，這條魚的真實身分為「羊鯛（Sheepshead）」，加利福尼亞州科學院（California Academy）魚類學科學館藏經理卡塔尼亞（David Catania）透露，羊鯛在佛羅里達州十分常見，牠的牙齒型態類似於人類，前有門牙、後有臼齒，能夠支持他們進行雜食性飲食，儘管如此羊鯛並不會主動攻擊人類，因此不必擔心和牠們一起游泳會被咬傷。