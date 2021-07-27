世界之大無奇不有！眾所皆知，人類是由猿類進化而來，從最初四肢著地爬行，直到現在能雙腳站立行走，不過國外有一個神祕家族卻只能像爬行動物一樣，弓起身體，四肢貼著地面移動，數十年來還學不會走路。

綜合外媒報導，伊拉克有個罕見的爬行家族，一家十幾口人擠在狹小的空間生活，乍看之下與一般人無異，數十年來卻無法以雙腳直立行走，他們罕見的走路方式被稱為「熊爬」（bear crawling）。即便他們四處求醫，也無法得到醫治，長期倚靠四肢爬行，導致他們的手腕關節處就跟一般人的後腳跟一樣，生了厚繭。

不過伊拉克爬行家族並非首例，早在2005年，土耳其哈塔伊省（Hatay）就有5位兄妹被發現僅能透過四肢著地爬行，當時全球都在討論「返祖現象」的相關話題，而返祖現象正是一種特殊的遺傳現象，是指人類的個體身上出現了人類祖先具有，而現代人身上已消失的生理特徵。

曾有研究人員深入探討這兩個爬行家族，之所以無法像正常人一樣雙腳站立行走的原因，應該是基因突變所致，除了小腦發育不良、平衡感失常，且兩家族都有近親結婚的共通點，專家將這種病症命名為「尤尼爾·丹綜合症」，這是人類進化過程的現實原型，病徵就是退化。