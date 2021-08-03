英國一名女子日前至骨董店販售父親的遺物，豈料骨董老闆馬上被其中一幅畫吸引，認為其畫風非常特殊，仔細研究才發現，這幅畫竟是「印象派之父」歐仁‧布丹的作品，經詢問後得知，這一幅畫消失31年，還曾淪落至跳蚤市場。

根據《Swindon Advertiser》報導，威爾特郡一名女子的父親近日過世，她便將幾件父親有價值的遺物，拿至骨董店「Old Bank Antiques」販售，骨董店老闆懷特（Jon White）相中一幅顏色不鮮豔的畫作，畫中的人坐在海邊欣賞風景。

懷特表示，「我看到畫上有簽名，且畫風又很特別，認為有研究的價值」，經過調查後才發現，此畫作竟是「印象派之父」歐仁‧布丹（Eugène Boudin)的作品，名為「Trouville-Scene de Plage」，此畫原本收藏在英國梅菲爾畫廊（Mayfair Gallery），直到1990年5月8日被人偷走後，就再也沒有人見過這一幅畫。

賣畫的女子表示，他的父親生前在跳蚤市場買下這一幅畫，之後便掛在家裡好幾年，他們並不知道這是一件贓物，更不知道是印象派之父的真跡。懷特也提到，歐仁‧布丹的其他作品皆以150萬英鎊（約新台幣5800萬）價格售出，這一幅畫價值應該也差不多，目前他無法從女子手中將畫買下，希望能盡早找出名畫過去的合法所有者，或是相關的保險公司，以便他們歸還畫作。