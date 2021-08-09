電動車話題不斷，然而市售電動車大多為進口豪華車品牌，售價動輒數百萬元，大眾化電動車款寥寥可數。南陽實業今天發表HYUNDAI小型純電跨界休旅KONA Electric，同時祭出早鳥優惠價119.9萬元，再加贈市值5.1萬元家用充電樁，成為國內最親民的電動車，業者也喊出今年銷售目標200台。

目前包括Audi、BMW、Jaguar、Mercedes-Benz、NISSAN、PORSCHE、Tesla等品牌供應純電車款，近期Audi e-tron GT預售價445萬元起、BMW iX預售價316萬元起，Tesla近期二度調漲Model S、Model X，此外，坊間已盛傳台灣賓士明年將引進純電旗艦Mercedes-Benz EQS，在這些進口電動車中，只有NISSAN LEAF售價149萬元最親民，其餘售價都以數百萬元起跳。

HYUNDAI總代理南陽實業總經理徐伯達表示，世界各國為了對抗氣候變遷及空氣污染，紛紛訂下嚴苛的環保標準，各車廠則積極發展新能源車並佈署充電設施，進而帶動電動車銷售成長。去年各品牌受疫情影響衰退12-15%，但只有電動車逆勢成長30%，汽車電動化已是大勢所趨，他預告今年推出KONA Electric後，明年將推純電休旅IONIQ 5，後年再推純電房車IONIQ 6、純電豪華休旅IONIQ 7。

HYUNDAI KONA Electric上市至今，全球銷售已經超過15萬台，是最速賣破10萬台電動車的紀錄保持者，南陽實業將KONA Electric定位為國民電動車，並且一口氣推出續行里程312、482km的EV300、EV500兩款車型，售價分別為124.9、154.9萬元，除了是市場唯一B級距純電跨界休旅，亦具備最大續航里程482km，同時與裕電能源旗下「YES!來電」合作，提供完整售後充電服務支援，嚮往趨勢的新世代消費者也能輕鬆入主純電生活。

HYUNDAI現代汽車台灣辦事處代表金度完（左起）、南陽實業總經理徐伯達、裕電能源總經理高秀枝共同發表HYUNDAI KONA Electric新車。（陳大任攝）

南陽實業預計9月完成全台6處e-Store展間充電站。（南陽實業提供）

HYUNDAI採用裕電能源旗下的「YES!來電」系統，並提供電動車APP服務。（南陽實業提供）

汎德導入BMW iX純電運動休旅車，預售價316萬元起。（汎德提供）

台灣奧迪開放預售Audi e-tron GT，售價445萬元起。（台灣奧迪提供）