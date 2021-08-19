大陸甘肅省有一名78歲村民為了治沙，竟變賣家產搬進沙漠裡住，由於當地幾乎沒水，他們還只能用沙子「洗」碗，如今一家三代都加入治沙行列，儘管生活相當不便，且14歲孫子還因此延誤病情而過世，但老翁仍不放棄治沙，也讓人不得佩服這一家人的精神，更稱老翁為「治沙愚公」。

根據《梨視頻》報導，甘肅武威市長城鎮三面被沙漠環繞，緊鄰騰格里沙漠，由於當地風沙非常大，風只要一吹起，居民幾乎睜不開眼，作物也受風沙影響，導致連年歉收，一名78歲村民王天昌便決定治沙，1998年做好地窩（沙漠化地區較簡陋的居住方式）後，他便決定要在沙丘上造出一片森林，儘管去年他因病切除全胃，健康不佳仍不忘治沙，他表示「我跟我兒子說，這個仗（治沙）要打，我們要把錢投入沙漠裡，治理沙漠」。

王天昌提到，由於當時資金不足，他們只好賣掉6、70隻羊、駱駝與5頭牛，最後只留下6、7隻羊，兒女一有空，早上就會帶孫子來沙漠裡幫忙，晚上再回家。兒子王銀吉表示，他們第1年在沙漠種樹，由於當時還不熟悉環境，因此風吹來就把樹連根拔起，往後2年他們就挑風較小的位置種樹，成果相當不錯，樹也順利活了下來。

老父王天昌說，由於沙漠缺水，所以吃完飯後，他們就會將碗筷拿至沙漠，用沙子「洗」碗，起初他們會使用駱駝挑水，來回一趟挑4桶水，約花3個小時，一天最多能挑4趟，如今他們則是在沙裡挖水窖蓄水。而種下樹後，他們每天都要澆水、進行維護，也會在擺放稻田及玉米桿，防止植物被風吹走。

不過由於全家都忙於治沙，也造成憾事發生，王天昌哽咽的說，2005年14歲孫子患病，當時他們都忙於治沙，因此也未注意異狀，發現時為時已晚，最終孫子不幸過世，王銀吉則提到，兒子死前還掛念著沙漠，告訴他「爹，你一定到綠化這片沙漠，治不好會很丟人，也對不起這片沙漠」，也讓他感到非常痛心，更堅定治沙的決心，如今他們治沙長達22年，先後投入100多萬人民幣，造林約8300畝。