大陸京滬高速公路近日發生一起誇張事件，一對夫妻在行車途中起爭執，坐在副駕駛的女子竟然脫光衣服下車，與丈夫在路肩扭打，讓其餘路過駕駛紛紛減速觀望，險些釀成追撞事故，直到交警獲報後趕抵現場，才將夫妻勸和。

綜合陸媒報導，山東省德州市交警日前在微博PO文指出，本月10日京滬高速公路約280KM路段，有一輛白色轎車於傍晚6時左右，打開雙黃燈將車子停在路肩，當時天空下著小雨，接著一名女子全身裸體從副駕駛座下車，讓路過駕駛看傻眼，此時駕駛座男子擔心她走光，著急地將衣服套在女子身上，但對方不領情，反而雙雙扭打起來。

當地交警獲報後隨即趕至現場，但是這對火爆男女依舊扭打一團，後來才向警方坦承雙方是夫妻，因為一些事情在行車途中起口角，才會情緒失控直接在高速公路槓上。所幸整起事件並未釀成交通事故，警方將兩人勸和後，依照駕駛員違法停車的行為開罰200元（約新台幣860元）。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，該對夫妻的離譜行徑讓網友錯愕直呼「在高速公路吵架是不要命了嗎」、「真的是沒事找事」、「打架為何要脫衣服」、「現在有些女的撒潑已經沒有底線了」。