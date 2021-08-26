現代不少人都有儲蓄的觀念，會把賺到的薪水分一部分存入銀行戶頭中。大陸一名男子7、8年前在銀行中存了一筆錢，近日他準備把錢取出，沒想到戶頭卻早已被「歸零」，男子感到一陣錯愕，刷了存摺以後，發現最後一欄寫有4個小字「匯總壓縮」，讓他更加困惑。

根據陸媒報導，江蘇一名劉姓男子稱自己大約7、8年前時，存了一筆錢在銀行當中，不過近日想要把錢提出來的時候，卻發現自己的2個戶頭都沒有錢了，男子相當傻眼，直言這些錢雖然是當時把本金取出後剩下的餘額，數目並不多，分別只有39.71人民幣（約新台幣171元）和18.96人民幣（約新台幣81元），但也是自己辛苦賺來的，如今不明不白就消失了，讓他非常不能理解。

事後男子刷了存摺，發現最後一欄被印上了4個小字「匯總壓縮」，也是因為這4個字，才讓他的銀行戶頭被歸零了，男子並不理解「匯總壓縮」是什麼意思，於是到銀行中詢問工作人員，卻沒有任何一個人能夠回答他，讓男子氣得向媒體投訴，無奈表示老百姓賺錢也不容易，希望能夠得到一個說法。

銀行得知消息後，出面為男子解答，指出「匯總壓縮」的意思就是，把存款總額和扣款總額匯總後，結算出來的餘額，同時也進一步說明，當地的銀行保險監督管理委員會有規定，對於餘額小於100人民幣的活期帳戶，每個月都可以收取3元人民幣的管理費用，男子才終於明白這2筆錢的下落。