以色列一座監管森嚴的監獄，日前驚爆有6名巴勒斯坦籍的恐怖分子，透過挖地道的方式，成功越獄。據悉，逃離的囚犯中，有5人是激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」成員，另外1人是巴勒斯坦解放組織「法塔赫」指揮官，均屬於高度危險分子。

綜合外媒報導，位於貝特謝安市西北部、靠近加利利湖的基利波監獄（Gilboa Prison），專門關押恐怖份子，被認為是以色列最高安全級別監獄，門禁十分森嚴。不過近日當地農民卻發現有可疑人士在監獄附近徘徊，立即機警的通報警方。事後以色列監獄管理局發聲明證實，警方昨（6日）凌晨3時許，在牢房水槽下發現地面出現一個大洞，經查有6名囚犯於當天凌晨1時30分左右進行越獄行動。

事件曝光後，監獄清點發現有6名巴勒斯坦人消失無蹤，立即派出警犬和直升機大範圍搜索，相關單位初步研判，6名囚犯耗費數年時間，從廁所隔間底下挖隧道，意圖通過下水道逃獄。

警方表示，這是以色列最重大的一起越獄事件，尤其是越獄的6名囚犯中，有5人是激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad）成員，另外1人是巴勒斯坦解放組織「法塔赫」（Fatah）指揮官祖貝迪（Zakaria Zubeidi），因數起致命襲擊被定罪，6人均屬於高度危險分子。以色列官員認為，6名囚犯恐將逃往約旦或傑寧，當局除了部署直升機、無人機、警犬、特種部隊，在監獄附近加強搜索之外，也呼籲居民務必提高警覺。