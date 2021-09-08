近日巴西一處停車場的監視器拍到詭異的畫面，一台電動機車在空無一人的情況下，居然自己發動，並轉彎撞向一旁的汽車，影片曝光後立刻引起網友熱議，儘管有許多人都紛紛出面推測背後的原因，但就連機車維修技師也直言，過去從未見過這種狀況。

eu to (????) com a moto andando sozinha no condomínio da minha prima pic.twitter.com/EX1XPUCWHW — antonio (@antoniofrreira_) September 1 2021

根據《RCN Radio》報導，這段監視器畫面由網友「@antoniofrreira_」上傳至推特，從影片中可以看到，當時是8月28日晚間11點半左右，一台電動摩托車停放在住宅區的停車場，並且在無人駕駛的情況下自動發動，還用類似跳躍的方式緩慢地轉彎、向前進，就像是有隱形人在騎車一樣，最終它撞到一旁的汽車後倒下。

影片曝光後立刻引發網友討論，不少人都在猜測機車自動向前移動的原因，巴西媒體也詢問了幾名機車維修技師，試圖找到這段詭異影片的合理解釋，有維修技師推測很有可能是由「短路」所引起。

但一名擁有36年經驗的維修技師卻不認同這種看法，他表示在職業生涯中從未見過這種事，並解釋如果電動機車短路，應該只會立刻倒下，而不是轉彎，「有點震驚，我不知道該說什麼，也不知道該相信什麼，這真的很奇怪」。

而電動機車的主人達西（Darcy Furquim）則強調自己在離開前，確實有把鑰匙拔下來，雖然目前還不清楚電動機車自動發動的原因，但他覺得不可能是靈異事件，「我想這一定不是鬼魂在搗亂」，此外他還必須支付汽車車主1900巴西雷亞爾（約新台幣1萬元）的損壞賠償費用。