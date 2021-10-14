美國一名男子2014年因為酒駕而發生嚴重車禍，他不但身體多處骨折，甚至還因此失去了陰莖和一邊睪丸，殘酷的事實讓他大受打擊，不過在愛犬和家人的陪伴與支持之下，他逐漸走出低潮、積極復健，身體也慢慢康復。

Drunk driver 29 had his penis and a testicle amputated after horrific crash https://t.co/V3AHAexSIM — Daily Mail Online (@MailOnline) October 13 2021

根據《每日郵報》報導，美國男子保羅（Paul Berry）居住在密蘇里州，2014年5月10日凌晨2點，他和朋友小酌幾杯以後，就開車前往伊利諾州找女友，未料途中保羅疑似睡著，或在雨中打滑，導致汽車嚴重失控，他整個人被拋飛、彈出車外，左半邊的身體還被車子壓住，他的頸部、鼻子、下巴、骨盆骨折，腦部和下體也受到嚴重傷害，在送醫過程中甚至一度失去心跳。

保羅住院後陷入昏迷長達5周，在此期間他的下巴、臉頰兩側都被安裝金屬支架，還拴上13顆螺絲，更嚴重的是，保羅的生殖器受到強烈重擊，醫生雖然試著重建卻沒有成功，為了確保他的生命安全，只能切除他的陰莖和一邊睪丸。

等到保羅清醒後，醫生還來詢問他是否有「冷凍精子」，因為他再也無法生育，保羅頓時感到一陣晴天霹靂，「我覺得我的生命就像結束了一樣，畢竟我一直夢想有個寶貝女兒，甚至在14歲的時候就幫她取好名字了」。

所幸在愛犬和家人的陪伴與支持下，保羅逐漸轉換心境，積極接受身體和語言復健，「我突然可以明白『置之死地而後生』這句話的意涵」，如今保羅已經逐漸康復，而且終於有勇氣可以說出過去這段故事，「生活很艱難，但它讓我變得更有自信。老實說，在我失去『男子氣概』以後，我才感覺自己像個男人」，同時他也希望透過自己的經歷講述酒駕的可怕，希望大家都不要和他犯下一樣的錯誤。

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