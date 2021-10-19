正所謂伴君如伴虎，皇帝作為封建社會權力之巔的指標性人物，掌握所有人的生殺大權，身邊妃子、太監無不小心伺候。然而古代後宮有一個規矩，每到皇帝就寢時，太監都會遞過來一根木棒，掛在床頭上，嚇得侍寢妃子們雙腿發軟。

皇帝龍床上掛木棒的規矩，最早可追溯到南北朝時期，當時北涼第二任君主「沮渠蒙遜」，又稱為武宣王，因為天生多疑，即便是同床共枕的嬪妃，他也擔心會被加害，只有在床邊放一根木棒，他才能安心睡覺。一旦對身邊的妃子心生懷疑，他就會拿起木棒將妃子們打得皮開肉綻，妃子們就算有冤屈也不敢反抗，只能默默承受被爆打的風險。

除此之外，根據史書記載，武宣王還有夢遊的習慣，而且是拿著床邊的木棒夢遊，過程中只要太監和妃子們上前阻攔，他就會拿起木棒狠狠朝著對方一陣毆打，但礙於他的皇帝身分，眾人也只能忍氣吞聲。

其實不只武宣王有這樣的習慣，後梁末帝朱友貞同樣如此，他對外是說木棒方便抓癢，但其實是用來打人，看後宮妃子和宮女不順眼就會二話不說一陣毒打。

就連清朝末代皇帝溥儀也曾在床頭放過木棒，他在《我的前半生》一書中記載，宮裡的財物經常丟失，沒想到下令徹查後，放置寶物的庫房卻被一把火燒個精光，太監們還想將放火事件栽贓給溥儀，甚至趁著溥儀睡覺時進行報復，嚇得溥儀每到晚上就心驚膽顫，「我簡直連睡都不敢睡了…我越想越怕，於是找了一根棍子放在床邊，作為應變的武器。」