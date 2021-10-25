北京野生動物園日前發生一起遊客失控的事件，一名男子似乎吃了熊心豹子膽，竟然擅自下車衝向虎群，對著7隻老虎不斷鬼吼鬼叫，正當眾人替他的處境捏一把冷汗之際，沒想到老虎們或蹲或坐，絲毫沒把他放在眼裡，最後出動數名工作人員才將男子勸回。消息一出隨即掀起熱議，網友也忍不住吐槽「老虎不吃傻子！」

綜合陸媒報導，事件發生在上周六（23日）下午，有目擊民眾在北京野生動物園的自駕遊覽區，看見一名身穿深色羽絨外套的男子突然下車，不聽工作人員勸阻，逕自衝向虎群，並且趴坐在虎群前面，不斷發出奇怪的聲音，分不清是在模仿老虎吼叫，還是在哭嚎，脫序舉動把現場所有人全嚇壞了。

不過出乎眾人意料之外的是，現場7隻白老虎的反應卻十分淡定，有些蹲坐在原地，有些則是不斷在一旁來回穿梭。工作人員見狀後，一方面呼籲男子不要輕舉妄動，一方面立刻向虎群投擲食物，分散虎群注意力，所幸園區內有多重安全防護裝置，男子和虎群之間沒有直接接觸，工作人員隨後上前將男子制伏並且帶離現場。警方獲報後則依嚴重擾亂公共場所秩序，將該名男子拘留。

男子衝進虎群鬼吼鬼叫的畫面曝光後，網友全看傻了，紛紛留言直呼「這是來碰瓷（訛詐）的吧！」、「要給老虎送外賣嗎？」、「別害了老虎，牠是無辜的」；也有網友打趣笑說「老虎也不吃傻子」、「主動上門的一定不是什麼好事」。