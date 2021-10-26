印尼近日有媒體到學校拍攝學生接種疫苗的畫面，沒想到卻意外發現一名男童的名字超特別，叫作「ABCDEF GHIJK Zuzu」，不但全名很長，仔細一看還跟英文字母順序相同，讓他瞬間在網路上爆紅，男童的父親接受媒體採訪時，也曝光了當初取這個名字的原因和靈感來源。

綜合外媒報導，「ABCDEF GHIJK Zuzu」的小名是阿德布茲（Adebz），他的父親祖法米（Zulfahmi）透露，從妻子懷孕前，他就一直很想要替兒子取一個獨特的名字，於是他前後花了6年時間思考，最後在2009年玩填字遊戲的時候，想到這個有趣的名字。祖法米表示，他一直以來就對「文學」很感興趣，取這個名字也是期望兒子未來能成為精通各國語言的語文學家，替自己實現夢想。

阿德布茲出生後，父母就迫不及待地帶他去申請出生證明，不過當他們告訴官員，兒子的名字是「ABCDEF GHIJK Zuzu」，對方還以為他們在開玩笑，後來經過祖法米的解釋後，官員才終於相信他是認真的。

但是因為名字實在太特別，阿德布茲在學校常常被同學取笑、欺負，所以他其實不太喜歡這個名字，然而父母都相當堅持，不希望他改名，而且阿德布茲非常喜歡足球，長大還想當一名網紅，祖法米也鼓勵他，未來一定會因為這個名字大紅大紫，阿德布茲才開始慢慢接受自己的名字。