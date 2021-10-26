古代封建社會男尊女卑，一個男人可以坐擁三妻四妾，皇帝更是後宮佳麗三千，不過歷史上卻有一位傳奇皇后，先後嫁給了6位帝王而依舊榮寵不減，年近50歲還能讓李世民看了一見傾心，堪稱是史上最搶手皇后。

根據《搜狐網》歷史專欄指出，隋煬帝的皇后蕭氏，是南朝梁明帝的女兒，天生麗質、美貌出眾，出生時被一位占卜奇人預言「母儀天下，命帶桃花」，果然幼年時便被隋文帝楊堅選中，13歲時成為王妃，在楊廣登基後當了十餘年皇后。

後來隨著隋朝滅亡，蕭皇后先是成為宇文化及的淑妃，但不久之後，宇文化及敗給了竇建德，蕭皇后又被迫成為竇建德的寵妾，甚至遠赴漠北，成了兩代突厥番王的王妃。蕭皇后本以為能在突厥終老，但沒想到十年後，唐太宗李世民派李靖擊敗突厥。

蕭皇后最終被李世民迎回，即便年近50歲，但依然不顯老態，讓李世民看了一見傾心，甚至不顧眾人反對，執意冊封蕭皇后為昭容，甚至一改廉潔勤儉的作風​​，為她舉辦了盛大的歡迎宴會。

蕭皇后一生服侍過6位帝王，並非空有美貌，實際上她相當聰慧，唐太宗也為她的明曉事理而折服，後來的她於貞觀22年去世，享年81歲，唐太宗以皇后禮將其葬於楊廣之陵，與隋煬帝合葬在揚州，並諡為愍皇后。