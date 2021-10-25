原本出生在帝王世家，應該可以享受一輩子榮華富貴的生活，但若是碰上改朝換代，下場通常都會非常悽慘，而貴族們一旦失去了身分地位，可能連謀生的一技之長都沒有。清朝末代皇帝溥儀的三妹年幼時生活奢糜，沒想到晚年卻為了生活，不得不在街頭擺攤、販賣香菸，甚至窮到孩子生病也沒錢看醫生。

綜合陸媒報導，清朝末代皇帝溥儀的親妹妹名叫「愛新覺羅韞穎」，由於家中排行老三，又被稱作三格格，她出生時雖然帝制已經被推翻，溥儀也退位將近一年，但當時政府將他們軟禁在紫禁城中，每年還會提供四百萬兩白銀，因此韞穎小時候仍過著衣食無憂的生活，在優渥的環境下長大，韞穎外貌也越來越出色，讓她有著「最美格格」的稱號。

19歲時在溥儀的指婚之下，韞穎嫁給皇后婉容的弟弟潤麒，婚後便隨著丈夫到日本留學，不過在當地受到日本人不少欺壓，日子過得很不快樂，最後才以探親為由回到大陸。1945年日本投降，偽滿州國也同時宣告滅亡，韞穎隨皇室逃往鴨綠江的大栗子溝，途中卻和潤麒分離，由於擔心身為戰犯家屬會受到牽連，她只好帶著孩子在東北流浪，順便等候丈夫的消息。

前半生享盡榮華富貴，如今卻淪落到連下一餐都不知道有沒有著落，韞穎為了扛起一家人的生活，她脫下旗袍、穿上粗布衣，開始在街上叫賣香菸，並收購窮苦人家的破衣破鞋，微薄的收入僅夠糊口而已，連家人生病都沒錢可以醫治。

1949年北京解放，韞穎才帶著孩子返回，並得知丈夫還關在戰犯管理所內，於是搬去和婆婆住在一起，持續過著刻苦的生活；1954年在當時政府相關人員的幫助下得到新工作，生活也因此有很大的改善，並且在不久後，終於和分離12年的丈夫團聚；最後韞穎於1992年因病去世，79歲時結束了大起大落的一生。

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