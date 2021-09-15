身為日本星野集團旗下最頂級的品牌海外分館，自開幕以來，虹夕諾雅谷關溫泉渡假村融入日式侘寂（wabisabi）美學的建築韻味，以及自豪的日式細膩服務，讓許多人即便路途遙遠，即便要半年前預定，也要專程來到由群山環繞的谷關住上一回。

只是，這家全台最貴飯店，在5月中旬就湧進了大量取消訂房的電話與信件，住房率從九成降到六成。到了6月，情況更嚴峻，住房率降至三成。

「我們的顧客有七成來自台北，取消需求占大多數，所以，對我們來說是非常艱苦的一個月。」總經理田川直樹坦然出示住房數據給《遠見》，更首度對外剖白這段時期的心路歷程。

所幸，隨著7月份確診人數下降，疫情回穩。目前，官網上空房屈指可數，滿房至年底。然而，歷經這場震撼教育，也讓虹夕諾雅悟出了新商模。

分析入住登記表，提供專屬服務

「我們也希望能為遠道而來的貴賓，再多做一些事。」田川直樹舉例，像是從入住登記表上的情報，察覺客人是來慶祝特別的紀念日，提供專屬的慶祝項目。

而疫情期間，若因場域有人數限制，而較難取得預約的活動，也以加開場次，化整為零的模式解決。

大浴場、游泳池因配合防疫措施尚未開放期間，則讓客人在客房內盡情享受泡湯，搭配日本酒與下酒菜。每日清晨，在林木蓊鬱、樹葉露珠的圍繞下，隨著專人進行氣循森呼吸，這是一種瑜伽結合氣功的伸展操，喚醒一天的活力。

其實，5月初《遠見》走訪，當時正準備推出夏季體驗行程，稱為水呼吸靜心的夜晚行程，是在涼亭進行的靜心流程，運用冥想及瑜伽原理，引導客人從最一開始感受水重量與想像雙腳如同樹根般，去感受落實與大地的接觸；此外，也透過小口啜飲，感受水從喉嚨緩緩流入身體內的淨化與滋潤。

接著，從撈起藥浴的動作感受溫暖的生命力與活力、身體旋轉釋放代表清理與放下及透過靜止狀態，感受寧靜與存在。即便因三級疫情暫時取消，但如此這般透過環境結合身心靈釋放、平衡的媚力體驗活動，仍會持續推陳出新。

「暖活益身」改善體質，提升免疫力

田川直樹指出，邁向秋天的新提案，則是從「提升免疫力的暖活益身」下手，由「發酵」「身體Power Up」及「溫活」等關鍵字組成的一系列體驗。

溫活，是日本相當盛行的保健概念，意指從事讓身體增加溫暖度的活動，達到強身健體功效。步驟很簡單，包括從飲食、日常的生活習慣、或是簡易的運動。

虹夕諾雅員工自行發想，並結合館內可取得的當地資源。像是谷關當地的水質清澈甜美，透過品茗，引導客人品嘗各種茶葉發酵的奧妙；以豐富蛋白質早餐，搭配午後核心體幹伸展操；提供五葉松伴隨的溫泉浴、暖身雞尾酒及主題火鍋等，都能促進體內循環，提升免疫力。

田川直樹說，希望持續透過環境與服務，讓客人能將生理節奏，調整到人體最初的理想狀態，達到身心健康與平衡，這也是未來的度假趨勢。

虹夕諾雅 谷關

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）

特色體驗：氣循森呼吸、谷關時光散策、草花散策、谷茶時間

本文作者：廖君雅

(本文摘自《遠見雜誌9月號423期》)