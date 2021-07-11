大坑9號步道有養護工程施作中，為維護市民安全，維持封閉。（本報資料照片）

全國3級警戒維持至7月26日，台中觀光場域依防疫指引有限度開放。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布微解封指引，部分場域可適度鬆綁。台中市觀光旅遊局盤點轄管觀光場域，包括大坑1號至5號等13條登山步道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園有條件開放，但設施維持封閉。

台中市觀光旅遊局配合中央流行疫情指揮中心公布的防疫指引，檢討原公告暫停開放的轄管場域，宣布重啟大坑1號至5號、5-1號、6號至8號、大肚萬里長城、龍井竹坑南寮、烏日知高圳、潭子新田等13條步道，但附屬的涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持封閉。

開放后豐鐵馬道、東豐綠廊、潭雅神綠園道，但沿線的涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持封閉；開放大甲鐵砧山雕塑公園，但涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施仍封閉；開放大安濱海樂園堤防及陸域，但涼亭、平台、沙灘、游泳池及水域維持封閉。

考量社區感染風險猶存及避免群聚延燒，大坑9號、9-1號、10號步道人流量相當大，同時又有養護工程施作中，為維護市民安全，維持封閉。而台鐵台中站、高鐵台中站、台中國際機場、石岡、大甲鐵砧山的旅服中心及谷關溫泉廣場泡腳池也是維持封閉。

東勢林管處已宣布開放谷關七雄，觀旅局考量攀登中級山岳為高強度運動，過程需深度呼吸，恐難符合依現行防疫指引「出門需佩戴口罩」規範，2021谷關七雄登山活動至7月26日仍暫停辦理，活動時間延長至11月28日。

防疫當前，觀旅局呼籲防疫期間請減少外出，請民眾務必配合防疫相關管制措施，避免不必要的旅遊群聚活動接觸，出門全程佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離。