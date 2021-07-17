北市建國假日花市17日上午9時恢復營業，北市產業發展局為確保微解封防疫安全，全程督導落實防疫措施。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真）

北市建國假日花市17日上午9時恢復營業，北市產業發展局為確保微解封防疫安全，全程督導落實防疫措施，復市首日上午，由於容留管制，現場攤位數約原來的2成、39攤，採買民眾人潮也較以往少，截至中午12時，已進場2017人、出場1703人、場內人數約314人，民眾買完東西就離開，整個花市不致於像以往人擠人。

建國假日花市營業及作業範圍為，自建國南路福容飯店前迴轉道至郵政新村前迴轉道（第4區至第11區），其他區域(第1區至第3區、第12區至第14區)仍作為停車場使用。

現場採買民眾秩序良好，並依防疫規定全程戴口罩、實聯制入場、量測額溫、手部消毒等，產發局長林崇傑到場關心，就從業人員健康管理、人流管制、衛生防護、環境消毒等面向，逐一確認花市防疫作法。採買民眾表示，現場出入口動線清楚，並備有酒精噴霧器及宣導標示清楚明確。

林崇傑表示，建國假日花市會於每周五晚上進場前，及每周日休市淨空後，進行全場清消，並增加公共廁所衛生清潔及消毒頻率；另花市攤商於營業前也會進行測量體溫，攤位前也會備有實聯制QRcode及酒清，讓採買民眾能夠在安全的環境裡放心欣賞花藝。

產發局呼籲，採買民眾外出仍應落實手部衛生清潔、隨時戴好口罩，確實做好個人防疫措施，以共同營造安全友善的消費環境。