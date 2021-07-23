【LIVE直播】東京奧運開幕！史上首次「零觀眾」 反奧團體場外抗議｜2021.07.23

東京奧運開幕式已於日本時間23日晚間20時（台灣時間同日晚間19時）展開，不過在新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響下，偌大的場館內僅有不到1000人出席，反而是場外有人來湊熱鬧、有人來看焰火、更有人來舉牌抗議，相對熱鬧。

東京奧運開幕式於新宿國立競技場舉行，雖然該場地能容納達6.8萬人，但由於疫情影響，並不開放一般民眾入場，出席者包含日本德仁天皇、首相管義偉、東京都知事小池百合子、東奧組織委員會主席橋本聖子、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）等在內，僅有約950人。

不過《讀賣新聞》報導，雖然無法進場觀看，但還是有許多民眾到國立競技場外湊熱鬧，先觀賞開幕式展開時施放的焰火，接著在現場用智慧型手機觀看開幕式直播，即使當地20時30分（台灣時間晚間19時30分）左右開始下起小雨，有許多人仍堅持撐傘留在原地。

另外，場外還有另一群民眾十分活躍，他們舉著「奧運中止」、「生命比奧運更重要」等各式標語，怒吼：「停止奧運！立刻停止！什麼『復興的奧運』，別開玩笑了！」抗議在疫情嚴峻下，奧運仍繼續展開。

而在一段距離外的新橋，部分民眾聚集在酒吧中，觀看開幕式的電視轉播，不過也有人只是單純來喝酒的；店員表示，沒想到會有這麼多人來，可能是因為當地目前處於「緊急事態宣言」下，週末有營業且有提供酒類飲料的商家不多。