中華隊以「台」（た，Ta）排序進場，NHK稱呼：「台灣代表隊）。（體育署提供）

東京奧運今（23日）晚舉行開幕典禮。(圖/ 取自中時資料庫，季志翔攝)

中華代表團個個面帶笑容、精神抖擻進場，贏得現場熱烈掌聲。（季志翔攝）

因疫情延長一年揭開序幕的東京奧運，今（23日）晚進行開幕式，中華代表團排在第104順位進場，雖然本屆仍以「中華台北」參賽，卻是以「台」（た，Ta）排序進場，寫下我國1984年重返奧運以來，首次比大陸隊早進場，NHK的轉播中稱呼為「台灣代表團」。

東京奧運開幕典禮於台灣時間7點，在日本國立競技場登場，本屆共有207個國家參加東京奧運，第一個進場奧運起源地希臘，地主日本壓軸進場。

本屆開幕式進場順序安排與過往不同，以各國片假名來排序，所以向來排在後段出場的中華隊，這次排在中間的第104順位進場，台灣雖然是以「中華台北」名義參賽，但在進場順序是以「台」（た，Ta）排序，日本轉播單位NHK的轉播，則直接稱呼為台灣代表團，在推特上更掀起熱烈討論。這也是繼1984年重返奧運會以來，首次排在大陸代表團前面入場。

1984年台灣重返奧運會場，參加在南斯拉夫舉行的冬季奧運，但因政治因素，台灣以「中華台北」參加，故至今國際賽場上都稱作「中華台北」。

本屆中華代表團一共取得18個運動種類、68個席次，是歷屆最多，但因疫情關係，這次東奧開幕儀式連同盧彥勳、郭婞淳2位掌旗官，加上輕艇選手張筑涵、女泳將黃渼茜、女子體操選手丁華恬，總計只有5名選手參加開幕儀式，隊職員則有6人，合計11人出席，是史上最小開幕團。

中華代表團開幕式由男女掌旗官網球一哥盧彥勳、舉重好手郭婞淳擔王舉旗手，帶領張筑涵選手、黃渼茜選手、丁華恬選手，另外職員部分則由蔡辰威總領隊、聯絡官梁毅鵬(駐日代表處顧問)、蔡恆政教練、林瀛洲醫師、林聖章醫師、徐孝慈總幹事，合計共有11人代表台灣出席開幕式。

中華代表團進場時神采奕奕、帶面笑容，揮動著中華奧會會旗進場，個個精神抖擻，贏得全場熱烈掌聲。 當地電台NHK轉播時，也稱呼中華代表團為「台灣代表隊」。