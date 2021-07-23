今天台灣時間晚上19：00東京奧運就要進行開幕典禮，為萬眾矚目的奧運會揭開序幕，不過由於新冠肺炎疫情關係，各國開幕式的進場人數縮減，而且在場地內也不允許觀眾入場，想必會少了許多歡樂氣氛，不過位於大洋洲的東加王國可不這麼認為。

東加位於大洋洲，西南距紐西蘭1770公里，面積約748平方公里，人口為10.3萬人，或許世界各國很少人知道他們，但東加靠著猛男掌旗官搶到了許多版面，這位猛男掌旗官陶法托夫瓦(Pita Taufatofua)包含冬季奧運已連續三次擔任國家隊掌旗官。堪稱奧運史上最有名掌旗官之一。

他的到來也為原本稍嫌失去色彩的開幕式帶來一點看頭，這位猛男掌旗官在2016年因赤裸上半身，以一身油量壯碩身材進場，讓外界驚呼連連，他下半身則穿著帶有國家特色的紅色草裙、搭配涼鞋，頗有紐西蘭毛利人的味道，而陶法托夫瓦則會以跆拳道選手的身份出賽。

另外因大會實施「男女平等」政策，每個國家都會有一男一女兩位掌旗官，東加的另一位女子掌旗官為跆拳道選手帕塞卡(Malia Paseka)，相信在他們進場時會引來現場選手、工作人員熱烈的驚呼，也可能是本屆奧運最具有個人特色的進場隊伍。

而中華隊今天也將參加開幕進場儀式，但因為疫情關係只有11人參加進場，除了總領隊與工作人員、教練外，還有5位選手，掌旗官由舉重女將郭緈淳和網球男將盧彥勳擔任，加上輕艇女將張筑涵、游泳黃渼茜、體操丁華恬一同入場，中華隊的進場順序則排在第104。