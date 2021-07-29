小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。市場盛傳二位少年海神重押長榮，遭到融資斷頭60億元，對此，證交所表示不知情況，證交所統計資料顯示，28日整體融資減肥70億元。另據統計，長榮連2日融資大增近1.9萬張，陽明近日融資也增加，這二檔個股並未出現融資斷頭，融資斷頭最慘烈的情況應已過。

【1】丙種爆倉釀恐慌 盤中104檔跌停

台股28日受到國際股市大跌及丙種爆倉，直指「少年海神」墊丙重押航運股，為保住長榮及陽明而砍中小電子股，在內外利空消息夾攻，恐慌賣壓出籠，盤中一度大跌367點、104檔上市櫃摜殺至跌停。

【2】友達Q2大賺近200億元 創13年單季新高

面板大廠友達（2409）公布上半年財報，第二季續寫亮眼成績，單季大賺近200億元，歸屬於母公司業主之淨利約195.31億元，寫下13年以來的單季高點，每股盈餘達2.05元。累計上半年歸屬於母公司業主之淨利約313.65億元，每股盈餘3.3元。

【3】官股護盤 鎖定重量級權值股

28日三大法人大賣超238.9億元，官股券商逢低小買超4.16億元。但從官股券商買賣超個股來看，官股券商大敲權值股，大賣貨櫃三雄、友達及部分漲多中小型電子股，顯示官股積極想要護住指數，但也同時逢高調節漲多或獲利的持股。

【4】航運報價狂漲 醞釀超級周期

全球經濟自疫情陰霾中復甦，帶動一波大宗商品榮景、航運需求攀升，運價也跟著水漲船高。專家表示，如今新船數量稀少，加上舊船遭到淘汰，船隊規模不會大幅擴增，未來一兩年運價將維持強勁。

【5】新款iPhone熱賣 蘋果上季獲利翻倍 遠超預期

在新款iPhone熱賣帶動，蘋果會計年度第三季（4-6月）獲利翻倍，締造該公司有史來最佳第三季獲利成績。其中最大驚喜來自iPhone部門，銷售年增49.78％至395.7億美元，大幅超出市場預期。