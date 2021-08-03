知名作家、主持人吳淡如在2009年升格當媽咪，早產剖腹生下女兒「小熊」，幸福組成一家三口，而隨著小熊升上國一，課業壓力變得繁重，吳淡如就坦言，當人母的她很為難「又不能鼓勵她不努力」，同時，吳淡如就回憶她當年讀國中時，都在看小說，吳淡如還因此被女兒罵：「媽媽妳不能那麼沒出息」。

吳淡如樂於在網上分享生活日常，擁有流利口條的吳淡如，總給人知性、優雅的形象，而吳淡如昨（2日）則在臉書分享，女兒小熊已讀國中一年級，她拍下女兒認真讀書的模樣，並得意大讚：「好辛苦的孩子。你自己的選擇，要負責」，因為課業壓力真的很重。

吳淡如也回憶起她當年的國一，「奇怪我初中一年級的時候感覺...就是隨便在泥土裡面滾就滾過來了，都在看小說。功課也不多」，吳淡如坦言，身為爸媽好為難，又不能鼓勵女兒不努力，但吳淡如下句則強調：「說真的，我自己下苦功的時候，從來沒有饒過自己，對自己完全沒有惻隱之心，哈哈，也常常跟別人說吃得苦中苦之類的話，還真的不太一樣，自己生的孩子」，但吳淡如說完就自嘲是錯誤示範，並自曝被女兒罵「媽媽妳不能那麼沒出息」。

吳淡如臉書全文。（圖／取材自吳淡如臉書）

吳淡如發文吸引許多媽媽網友留言討論，粉絲大讚小熊有上進心「小熊很棒！很自律的小孩」、「完全感同身受~當媽媽之後更覺得拿捏好難」、「小熊真是個自律性很高的孩子，做什麼事都好認真用心」，有人則說：「小熊…家裡能指正媽媽的真只有妳，淡如您的弱點就是小熊」，還釣出吳淡如回應：「這是正確的」。