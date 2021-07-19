【旅遊經 洪書瑱報導】

2021年七夕將於下個月8月14日(六)登場，七夕是東方的情人節，其實不僅華人過七夕，日本、韓國、越南也有七夕的習俗，日本七夕有著浪漫的傳說故事，華人民間傳說「織女與牛郎」在奈良時代傳至日本，為「棚機津女」故事裡的「織姬與彥星」，只有在七夕當天兩人才能在縫合橋上相會！

華人的七夕，又名乞巧節、七巧節、七娘生，七夕擁有「牛郎織女」的美麗愛情傳說，成為象徵愛情的節日，從而被認為是中國最具浪漫色彩的傳統節日，也成為「中國情人節」的文化含義。臺灣民間信仰在七夕當天，會在床上或床邊擺上麻油雞、油飯、七張刈金和婆姐衣等祭拜床母（婆姐）。另外，凡是給七娘媽作契子的孩童，七夕的下午須在門口設供桌準備麻油雞、油飯、胭脂水粉、鮮花、壽金、刈金和婆姐衣等祭品。

在不能出國之際，想感受日本七夕節慶氛圍嗎？星野集團在台首間奢華溫泉渡假村「虹夕諾雅 谷關」，將於2021年8月9日至15日舉辦「織星七夕」限定活動。活動包含手寫短冊「與星祈願」、品嚐五種餡料的「最中餅」、手做花型吹流「花願乞巧」，以及夜間特製飲品「織姬與彥星」，讓旅客了解日本文化與傳統，與重要的另一半一同度過美好時光。

而星野集團也在七夕前夕為民眾娓娓道來日本七夕節慶，與相關活動舉行──

活動一：竹星祈願

在江戶時代時，日本民眾開始在五種顏色的短冊上，寫上祈求話語與裁縫技藝進步的願望，後來衍生為許願習俗。因此，館內每天9:00至17:00，圖書閱覽室將提供以七夕故事中代表色「綠、紅、黃、白、黑」，代表著「仁、禮、信、義、智」的五色短冊，旅客可將願望書寫在五色短冊上，並親手綁在館內竹林步道的竹子上，搭配夜晚燈光的點綴，藉由船形的竹葉，將願望送至天上的星星，象徵願望的實現。

活動二：相思最中餅

「最中餅」為日本傳統菓子，最早為平安時代宮廷皇室的點心，「最中（もなか）」為正圓之意，也象徵團圓。在浴後休息區每日14:00至16:00提供五色（紅、黃、白、綠、紫）最中餅供選擇，紅為紅豆餡、黃為地瓜餡、白為白鳳豆、綠為綠茶餡、紫為芋頭餡，品嚐前親手將餡料包進去，搭配白毫烏龍茶消解甜膩感，襯托出最中餅與茶湯的平衡滋味，在織女與牛郎久別重逢的時刻，吃在嘴裡甜在心裡。

相思最中餅(圖：虹夕諾雅 谷關提供)

活動三：花願乞巧

活動期間每晚18:00至20:00，於浴後休息區提供色紙給旅客挑選，一同手作日本傳統七夕祈願裝飾之一的「花型吹流飄帶」。吹流象徵織女星，也代表織女編織的織線。藉由彩帶祈求編織手藝提升，而長飄帶也有祝福長壽之意，與有著守護之義的綠、紅、黃、白、黑五色，在織女與牛郎一年的相約之期，兩人可以相互扶持、甜蜜久久。

活動四：期間限定池畔夜飲

期間限定飲品由日本七夕故事中的主角「織姫」與「彦星」來命名，以紅石榴糖漿與柳橙汁作為基底的紅色「織姫」無酒精飲料，口感帶有水果味的甜而不膩，呈現織女與牛郎在銀河久違相見的喜悅；藍色的「彥星」則是以藍柑桔糖漿與荔枝雞尾酒調製而成，澀中帶甜，代表牛郎在浩瀚銀河中的等待，是甜蜜的苦澀。