【旅遊經 編輯部報導】

2021年七夕情人節為8月14(六)，無奈疫情作祟，民眾不妨提前過或計劃戶外活動會好些，若您人在台北，北投泉源里「遊」新景點，讓戀人們留下夏日的獨特美好回憶！泉源里坐擁獨特的山村聚落地質景觀及宛如仙境般的瀑布美景，是許多新人前往拍攝婚紗的秘密景點，近年更透過市政府的整體環境改善，打造休憩賞景平台及步道，讓民眾舒適慢遊享受如同世外桃源的輕旅行。

遠眺硫磺谷的地景(圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供)

行義路旁觀景平台供民眾休憩及遠眺硫磺谷地景(圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供)

情人瀑布銀白涓絲奔勝而下(圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供)

泉源里大多位處陽明山國家公園內，保有諸多珍貴的自然生態資源，特有的火山地形、地熱景觀溫泉外，還有瀑布及農田古圳等，許多有情人們常至此處約會，加上今年甫完工的觀景平台及越溪景觀橋，更有一番新的情趣！

走進硫磺谷遊憩區，民眾就可沿著人車分道路線，欣賞溪流或於視域廣闊處的平台遠眺硫磺谷特殊地景，這裡還可以欣賞到夕陽如蛋黃般可口的景致。其中，可以在走讀當地的採硫產業文化的平台稍作休憩，瞭解泉源地區特有歷史文化。當然更不容錯過隱身於行義橋旁的情人瀑布，周邊茂密林木包圍下的瀑布沿著高聳的巨岩絕壁而流並在陽光照耀下，偶有彩虹出現，搭配潺潺的流水聲，給人們帶來一場視覺與聽覺的饗宴。

台北大地工程處坡地整治科長陳建帆表示，今年1月完工的二處觀景平台及越溪景觀橋，座落在行義路旁，除了提供民眾透過不同視角，欣賞硫磺谷及北投市區的美景，體驗這山村聚落地景文化和曾經的「磺金」歲月，也更增添這路段多樣的賞遊樂趣。

提醒民眾微解封的同時，仍須積極防疫，出門之際請戴好口罩及做好個人防疫措施。

※.交通：

十八份水圳週邊景點導覽圖(圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供)

自行開車：沿著泉源路至硫磺谷遊憩區停車後步行500公尺即可抵達情人瀑布。大眾運輸：可搭乘捷運至石牌捷運站轉搭508路、536路公車至「大同之家」站下車，步行200公尺內即可到達。