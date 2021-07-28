旅遊業者雄獅(2731)積極轉型生活產業，看好離島觀光商機，旗下品牌「旅天下」除設立金門分公司，並與當地業者合資設立甘棠企業，以「金牪」品牌專營主打金門酒糟牛的餐廳及伴手禮專賣店，目標成為金門第一伴手禮品牌，預期每年可挹注上億元營收。

因應疫情改變旅遊市場生態，雄獅積極轉型搶攻觀光商機，推動規畫新型態門市，搶進交通樞紐或熱門觀光景點插旗設點，以「目的地經營服務」概念布局全台，在國旅熱門景區建立樞紐（Hub），整合串聯交通和觀光場域。

而雄獅透過旗下雙獅國際旅行社，以開放同業加盟發展第二品牌「旅天下」，結合在地豐富觀光資源提供具差異性、獨特性的旅遊商品，今年續澎湖後再進駐金門成立分公司，攜手專營小三通客運的金廈海運，合作推出「初日號」海上遊程。

此次雄獅進一步攜手金門在地業者，合資設立資本額1500萬元的甘棠企業，其中旅天下持股40％，並耗資千萬元將金門畜試所內員工福利社改裝為餐廳、伴手禮專賣店，以「金牪」品牌專營金門牛料理、牛肉乾、牛肉料理包、牛軋糖等系列商品。

雄獅表示，金牪餐廳5月起展開試營運，未來預計一年來客數可達5萬人次、帶來2000萬元營收，加上商品販售營收約8000萬元，合計年營收上看1億元，未來也將開發牛排、燒烤等商品，目標使「金牪」成為旅客踏足金門首選的第一伴手禮品牌。

旅天下總經理李嘉寅表示，隸屬金門縣政府的金門畜試所，長期輔導農民生產具產銷履歷驗證的優質產品，「金牪」商品皆採用金門畜試所生產的金門酒糟牛，品質與產量均具市場優勢，未來將建置自營電商網站、進駐雄獅嚴選等各大網路電商平台全力推廣。

雄獅期望透過此次合資經營金門畜試所場域，結合在地豐富觀光資源打造成新興旅遊景點，提供旅客包括旅遊、餐飲、商品等更創新多元的旅遊服務及體驗，未來希望進一步攜手金門縣政府合作推出觀光導覽行程，讓更多人看見金門的美。