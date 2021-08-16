彰化大佛森呼吸，7068萬元經費打掉人工水泥綠美化。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大佛「森」呼吸！彰化縣政府爭取內政部補助，「彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」，核定總經費7058萬9000元，正式上網招標，設計定位以重新打造八卦山做為彰化核心綠色基盤為題，以減法設計，去除不必要人工設施，恢復八卦山的綠色資源。

「經費越砸越多，卻越蓋越稜亂！」為了再現八卦山風華，彰化縣政府總結了30年來八卦山發展亂象，從投入興蓋由遊樂設施，將築起一堆阻礙人行、視野的水泥建築，進行總清算，這次以減法工程，要全面打掉，包括了蓮花池的水泥牆，生態公園的水泥水梯等，收復作為綠美化空間。

彰縣府城觀處表示，縣府獲內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助「110年彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」，核定總經費7058萬9000元，其中委託設計監造費用523萬6019元，已公開招標。

這次設計定位以重新打造八卦山做為彰化核心綠色基盤為題，以減法設計，去除不必要人工設施，回復八卦山的綠色資源，打造八卦山大佛風景區成為在地居民及遊客與環境共榮的空間，使人人都能夠在八卦山大佛區盡情深呼吸。

主要規劃範圍，包含了八卦山自然生態園區、體育休閒園區、乙未保台公園及卦山路沿線景觀。期望串聯卦山村至彰化中興莊，連結八卦山麓豐富的生態、親山步道及透過周邊相關產業資源整合，改善彰化市城鎮風貌及創生環境。