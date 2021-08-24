飛奔青森避暑「森」呼吸 奧入瀨溪流這樣玩 09:312021/08/24 中時新聞網 旅奇傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奧入瀨溪全程最具代表性的銚子大瀑布，高7公尺、寬20公尺，震撼力十足。(圖/日本旅行情報局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【旅奇傳媒/日本部報導】青森縣的奧入瀨溪流是許多人安排東北旅遊行程時，必去的景點之一。從燒山到十和田湖畔的子之口，沿著溪畔而建的步道，約14公里長。 旅客走入被岩石及樹林包圍的步道內，處處可見水源出自十和田湖的清澈河水及瀑布，不僅能近距離感受溪水的清涼，還能吸收大地芬多精。不論是夏季生機盎然的景致，或是秋季的楓紅時刻，皆吸引大批遊客前來感受大自然之美～還沒去過的旅人們，趕快先列入清單內吧！ ▲遠離塵囂，一起躲進奧入瀨溪流裡度假吧！（圖：日本旅行情報局／提供） （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供） 日本旅行情報局 #奧入瀨溪 #步道 #十和田 #青森 #溪畔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打造菁華橋新風貌 花蓮市爭取經費進行修繕及光雕 16:472021/08/06 寶島 向雞蛋農場借鏡 聰明管理生活壓力 06:462021/08/17 健康 黃少祺妻兒住防疫旅館受氣還被員工反嗆 飯店高層終於回應了 15:282021/08/22 娛樂 翻轉菁華橋 花蓮打造河岸新風光 04:102021/08/07 地方新聞 大媽爬好市多大西瓜山 男童看傻 網見影片罵翻 11:352021/08/11 生活 東奧》企業主管復出 大陸代表團徐詩曉／孫夢雅500米雙人划艇奪金 12:342021/08/07 兩岸 溪頭微解封 業者推食宿好康 04:102021/08/07 地方新聞 東奧》擊敗「空手道綾瀨遙」 西國女將賽後一動作被日網友讚爆 10:172021/08/06 體育 旅遊業者率先開寒假團 推日本行 14:352021/08/17 生活 奈及利亞指控官員遭印尼粗暴對待 將召回大使 14:272021/08/11 國際 水位暴漲1公尺 雲林水林鄉萬興大排溢堤危及2村落 13:312021/08/06 生活 陳曦快評》這個政府就是愛搶功 10:042021/08/05 快評 猛到讓人好心動、全台大喊「我愛妳」！盤點20大「美萌帥颯」台灣奧運女神 09:342021/08/07 娛樂 生活熱門新聞 30歲上班族是27億威力彩得主？里長急改口：根本不知誰中獎 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 他一周上3天班 曝這行業月休16天領52K 眾人大開眼界 - 生活 家中驚見神秘紅插座「插了卻沒電」 台電出面解答：長知識 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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