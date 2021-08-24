【旅奇傳媒/日本部報導】青森縣的奧入瀨溪流是許多人安排東北旅遊行程時，必去的景點之一。從燒山到十和田湖畔的子之口，沿著溪畔而建的步道，約14公里長。

旅客走入被岩石及樹林包圍的步道內，處處可見水源出自十和田湖的清澈河水及瀑布，不僅能近距離感受溪水的清涼，還能吸收大地芬多精。不論是夏季生機盎然的景致，或是秋季的楓紅時刻，皆吸引大批遊客前來感受大自然之美～還沒去過的旅人們，趕快先列入清單內吧！

▲遠離塵囂，一起躲進奧入瀨溪流裡度假吧！（圖：日本旅行情報局／提供）

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