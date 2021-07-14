【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情的嚴峻到全民辛苦防疫，再到微解封的日子，辛苦了，終於可以稍稍喘口氣了！是否懷念起漫步在森林步道的小旅行，愜意暢快的大口「森」呼吸呢？

▲力麗馬告生態園區有滿滿的森林芬多精。 圖：力麗觀光休閒事業集團╱提供

位於宜蘭縣大同鄉台7甲公路3公里處的棲蘭森林遊樂園區，坐擁中央山脈與雪山山脈的秀麗景觀，是五大農場與森林遊樂區裡最易抵達的園區，沿途為天然闊葉樹林的森林浴步道、遍植各種花草樹木的庭園步道、療癒身心靈的溫泉！

▲明池森林遊樂區可見遍植的季節花卉。 圖：力麗觀光休閒事業集團╱提供

而明池湖為一高山湖泊，海拔1150-1300公尺間，氣候涼爽宜人，為北部著名避暑勝地。豐富的林木景觀、還有黑天鵝、鳥類、蝶類、松鼠、鴛鴦、綠頭鴨等，不時在林間穿梭。森林童話步道、遍植季節花卉的明池苗圃等，每每帶給旅客意外的驚喜與感動！

▲漫遊森林園區，可見大自然小動物們足跡 。 圖：力麗觀光休閒事業集團╱提供

地處山林深處，被清涼的芬多精層層包圍，力麗馬告生態園區之棲蘭、明池森林遊樂區於７月13日重新開放，多月目前隨處可看到大自然動物們走到小木屋或山莊的蹤跡。

目前進行入園管控，棲蘭365人、明池307人，到達人數上限後，採一進一出，並於台七線沿途電子看板公告通知民眾暫緩前往；亦同步發布於FB粉絲頁，其他相關住宿、用餐資訊、車輛接駁資訊，可上官網查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）