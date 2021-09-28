現在人生活步調快，壓力也很大，為了求溫飽，在職場上努力工作，但有些人並非如此，他們本身較為懶惰，運氣卻非常的好，甚至還有人願意寵愛他們，《搜狐網》近日分享3個性格懶惰，但卻靠著好運氣，過上一輩子不愁溫飽的生活。

1.天蠍座

天蠍女從小就特別聰明，不僅如此，由於她們長相出眾，因此不管走到哪，都能受到歡迎，雖然天蠍女個性有些懶惰，但她們卻很懂得如何抓住別人的心，來達到自己的目的，這也使她們時常抓住好機會，甚至為自己找到好婆家，而她們的情商也很高，無論在生活還是事業上，還是丈夫的好幫手，因此也受伴侶疼愛。

2.射手座

射手女不只懶惰，而且生性貪玩，喜歡享受於當下，完全不顧錢的問題，她們不追求工作上的成就，只希望自己能活得自在，雖然她們沒有上進心，但卻有絕佳好運，射手女愛旅行，見識也非常廣，甚至在旅途中結識不少朋友，也成為她們的貴人，藉此擁有不少賺錢好機會，一輩子衣食無憂，盡享富貴之福。

3.水瓶座

水瓶女生性懶惰，只要時間不敢，他們動作就會非常慢，很懂得享受生活，不過雖然她們很懶，卻有著不錯的頭腦，特立獨行的個性造就她們我行我素，想做的事她們會馬上去完成，但一碰到不想做的事，就會變得很慵懶，而結婚後，她們會被丈夫捧在手心，雖然好吃懶做，但另一半對她們疼愛有加，非常有福氣。