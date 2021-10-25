作為封建社會權力之巔的指標性人物，古代皇帝在成長過程中要學習不少知識，無論是四書五經或是兵書戰略，甚至是一些實用技巧和武術。除此之外，古有云，「不孝有三無後為大」，身為皇帝，傳宗接代更是重要，只不過皇帝「生理上」的啟蒙老師多半是宮中女官，採一對一的方式為皇帝進行服務和教學，當女官完成使命後，大致有3種下場。

綜合陸媒報導，作為皇帝的性啟蒙老師，女官需經過相關人員的精挑細選，長得漂亮僅是基本門檻，唯有對皇帝生活非常熟悉、了解皇帝喜好的人才能勝任，而被選上的女官只能為皇帝一人傳授相關知識，並且透過身體力行教會皇帝，讓皇帝真正體會其中的奧妙。

當女官們完成使命後，多半有3種下場，最好的結局就是憑著國色天香的姿色和手腕，備受皇帝寵愛，並且納為妃子，一旦懷有身孕，自然母憑子貴，地位水漲船高，從此改變命運。北宋時期的女官「李蘭慧」就是一例，被宋真宗臨幸後生下了宋仁宗，成了大名鼎鼎的李妃。

不過即便如此，後宮佳麗三千，面對各種爾虞我詐的爭鬥，得寵的妃子也要擔心遭到他人的暗算迫害，甚至一不小心觸犯龍顏，也會面臨被打入冷宮的命運。

其次是升官發財或是被調離，被皇帝寵幸的女官多半會受到皇帝的恩賜，金銀珠寶算是最常見的。不過女官的表現沒讓皇帝感到滿意，就會被分配到其他宮殿教授新進宮女規矩，比較倒楣的甚至會被派去做苦力，直到25歲才能出宮嫁人。

最後則是被打入冷宮，女官因為身分特殊，一般宮女還可以留在宮中幹活，但女官得罪了皇帝自然不能繼續留在後宮之中，也不能當皇帝的性啟蒙老師，只能被困在冷宮中悲慘度過餘生。