台北市立農國小老師阮玲，22年前，大膽離開從事10多年的貿易工作，通過國小英語教師教學能力檢核，成為國小英語教師。這些年來，她利用從商業工作中習得的溝通及解決問題的能力，讓躲在桌子底下的孩子，從此愛上英語。她最近被教育部選為教育家人物典範。

每個班級或許都有「躲在桌子底下的學生」，他們對於某些科目缺乏學習動機，覺得很難、學不會，也沒興趣。他們也許真的躲在桌子底下，不聽也不參與，更也許，他們躲進的是一張隱形的桌子，關上耳朵，默默放棄，為學習劃下句點，一直等到有一位不願輕易放棄的老師，引導他們離開桌子下的世界。

從貿易工作轉為教職的阮玲說，「貿易工作重視效率，成為老師後，如何讓孩子學得更快、更容易瞭解，也成為我的教學目標。」個性積極的她，一開始努力實踐教學指引上提出的每一項活動建議；但沒想到，課堂上一個躲在桌子底下的孩子，卻從此翻轉了她的教學內容。

「我是英癡啦！」聽到孩子這樣說，阮玲有如當頭棒喝，因為她從未想過對英語學習始終處於劣勢、飽受失敗經驗折磨的小朋友，英語課竟帶來如此大的焦慮及壓力。

阮玲把學習轉換成玩樂，讓孩子覺得，學習另一種語言，其實也沒那麼難嘛！然而，「玩樂、沒那麼難」的背後，是阮玲的勞心勞力，她總是絞盡腦汁去找出與孩子生活相關的實體素材，並使用多元媒材，製作動畫、設計桌遊、運用圖片與照片，並透過歌唱、口訣、猜謎、卡通……等，讓孩子在操作及玩樂中，自然而然地學會英語。

「總之，要多用孩子們熟悉的事物、聽懂得的語言，少用專有名詞，把艱澀的內容切成小段，一次只講一個重點。」阮玲的眼目永遠只停留在孩子的需要上，就連在家看電視，也總是想：這個素材或許可以運用到教學上、那個遊戲或許孩子會喜歡。

「老師，我們什麼時候要再考試呢？」期中考考卷上，閱讀測驗5題錯了4題的孩子，空白處卻寫著「我喜歡英文！」讓每一個「躲在桌子底下的孩子」都能走出桌下的世界，成為阮玲最大的成就，也是她的英語課中最迷人的風景。