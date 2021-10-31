新北市陳姓男子2019年受託於好友老婆請託，幫忙照顧其3名子女，其中就讀國中二年級的美美（化名）同時也是陳男的乾女兒，未料陳男卻獸性大發，藉著照護的名義，屢次闖進美美的房間，且不顧美美如何掙扎反抗，多次性侵對方，直至美美意外懷孕後，美美爸媽才知道女兒被性侵一事。新北地院近期判決，依加重強制性交罪判處陳男10年6月徒刑。

陳男是美美的乾爹，與美美一家交情頗深，但陳男卻利用美美母親的信任，2019年1月間，趁機闖入美美房間，不顧美美的推阻與反對，強行拖下對方衣物，性侵得逞，且陳男嚐到甜頭後，竟又在性侵後2、3日再度闖入美美房間性侵得逞，同年7月間也再次以同樣手法再度性侵美美，行為十分大膽。

直至美美的國中老師察覺有異，通報美美母親陪同就醫，才發現美美已經懷孕7個月，而美美也在2019年11月產下女嬰，經DNA親子鑑定與陳男吻合，美美爸媽也當場氣炸，憤而對陳男提告。不過，陳男犯後態度惡劣，聲稱不知道美美未滿14歲，並向檢警表示，他沒有想那麼多。

新北地院認為，陳男僅為滿足一己私慾，竟趁著受託照顧的機會趁機對美美性侵，不僅背叛美美母親對他的信賴，也對美美造成難以磨滅的傷害，但陳男犯後都否認犯行，直至美美產下女嬰後才坦承，又沒有對方達成和解，犯後態度難認良好，因此依加重強制性交罪，判處他10年6月徒刑，全案可上訴。