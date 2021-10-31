即將迎來一年一度的雙11「光棍節」，小編正巧在網路上看到一篇文章名為「單身是種選擇：適合單身者看的5部日劇」，介紹5部頗獲好評、討論度也高的日劇，由耳熟能詳的當紅藝人演繹時下蔚為風潮的「不婚不生」話題，寫實劇情貼近現實、很容易引起共鳴，其中幾部小編也看了，讓人心有戚戚焉。

究竟是單身好，還是結婚好？其實見仁見智，單身者有自由無束縛的快樂、已婚者則有兒女圍繞的幸福感……，各自有其一派擁護言論，小編在這裡想要強調的是，不論單身或是已婚，都需要有保險護自己、護家人，尤其是單身者一人飽全家飽，一人生病可能也無人顧，更要未雨綢繆預先做好保障規劃，才不致意外突至手忙腳亂，急得像熱鍋上螞蟻般團團轉。

「7年級生」適婚人口逾半數未婚 單身無伴恐釀孤獨死危機

說到單身獨居，猶記得近來國內發生多起名人獨居猝逝的憾事，55歲「三金影帝」吳朋奉死於突發性腦中風、59歲資深藝人羅霈穎因為服用多種藥物不慎致死、36歲「小鬼」黃鴻升因為主動脈剝離造成血管阻塞致死……，令人遺憾的是，3人都尚未滿60歲、屬於中壯年族群，與一般認知的獨居者「老年孤獨」、「經濟弱勢」或是「與親友關係淡然」等刻板印象，其實有很大的落差，顯見獨居風險已不再局限於老年人，讓人防不勝防！

除了獨居風險可能造成孤獨死危機外，近來隨著國人不婚不生、熟齡離婚大暴增，與「單身無伴」恐也有相當大的關聯。根據內政部最新人口統計資料顯示，台灣30至39歲正處於適婚年齡卻仍單身的7年級生約有158萬人、占該年齡總人口比約為45％，至於30至34歲未婚占比則更高、達57％，其中男性更是高達6成未婚，也就是每10位適婚男性中，就有6人是單身狀態。