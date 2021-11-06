大陸房產巨頭恒大集團財務風暴延燒，為了避免債務逾期違約，外媒報導，恒大10月已賣出2架私人飛機，籌措逾5000萬美元（約台幣14億元），有助於急需現金的恒大償還債務，而目前還有另1架客機正在找尋買家。

華爾街日報引述知情人士說法，恒大於10月將2架小型灣流噴射機賣給美國飛機投資者；同月，恒大在30天寬限期內支付了兩筆逾期未付的美元債利息。

據了解，恒大最近至少擁有4架飛機，另外1架還在訂購中。恒大創辦人許家印在公司鼎盛時期砸錢買豪華私人飛機，載著自己和恒大高管飛往世界各地洽談生意。

知情人士透露，恒大正為1架更大型CJ330客機找尋買主，該客機是幾年前以2.2億美元買下，可容納40名乘客和12名機組人員，目前停靠在香港國際機場。

多年來，恒大集團透過大量借貸大肆擴張，購買數百塊土地狂蓋樓，還跨足各行各業，包括恒大物業、恒騰網路、恒大健康等。

日前許家印在復工復產會上表示，恒大要在10年內從房地產業向新能源汽車產業轉型，沒有預售過的樓棟或項目今後要全部改為現樓銷售，原則上10年內不買地，但現在也不能賤賣土地。

截至6月底，恒大背負超過3000億美元（約台幣8.3兆元）債務。恒大在債務危機爆發以來，不斷出售旗下資產籌錢來償債，10月下旬順利繳交兩筆到期債券利息分別為8350萬美元與4750萬美元，驚險躲過違約危機，預計11月和12月還需支付近3.38億美元的其他境外債券利息。