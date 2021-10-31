清朝的滅亡，象徵古代封建制度徹底瓦解，然而眾所皆知，經歷朝代更迭之後，舊軍隊會被新王朝吸收，因此外界不免好奇，清朝覆滅後殘餘的百萬清軍又去了哪裡？

對此，《搜狐網》歷史專欄指出，清朝前期，清軍又分為「八旗軍」和「綠營」兩種，前者訓練有術、裝備精良，戰鬥力也十分強悍，不過隨著政局穩定，八旗軍在長期不交戰的情況下，開始逐漸腐敗，失去了戰鬥力。而綠營原本就是清軍入關後，被收編的明朝殘餘部隊和其餘烏合之眾，整體實力相當差勁。

因此兩支軍隊到了清朝末期，根本無用武之地，隨著清朝滅亡之後，便被遣散，有些回老家種田，有些則是加入軍閥部隊，或是去當警察了。

然而當時清朝末期還有「北洋水師」和「北洋新軍」兩股主要勢力，由李鴻章創建的北洋水師可說是亞洲最強壯的水軍，但是因為清朝國庫虧空，北洋水師漸漸舉步維艱，最終被日本水軍打敗，全軍覆沒。至於北洋新軍則在袁世凱死後，分裂成許多軍閥派系，一部分成為國民軍，一部分淪為草寇。

值得一提的是，一支駐紮在香港九龍的清朝軍隊竟然堅持到20世紀90年代。當時因為鴉片戰爭，香港被割讓成為英國租界，但還是屬於清朝國土，雖然租期長達99年，但還是有清軍駐守在「九龍寨城」這個地方，隨著清朝滅亡後，這支清軍並沒有被遣散，而且他們也自願留在此地，加上英軍也不管，處於無政府狀態。直到1987年，中英兩國達成協議拆除寨城，並於1993年完全清除，這支清軍才徹底消失在歷史的舞台上。