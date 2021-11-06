對於有退伍士兵接受外國媒體訪問，抱怨訓練不夠扎實、長官睜一隻眼閉一隻眼一事，前少將旅長于北辰痛心揭真相，過去打靶可以從早上5點半開始，但被民眾抗議打擾睡眠、引響房價，認為浪費錢，甚至找環保局測試噪音開罰單，因此打靶不得不縮短時間，所以訓練才縮水。

于北辰在《將軍晚點名》網路直播中表示，「我承認，軍中有很多問題」，包含訓練、訓場、勤務分配等，絕對不是無懈可擊，但只要有人的地方，就會有問題，這毋庸置疑。

對於有剛退伍士兵接受外國媒體訪問時說，因為大學沒考好，想幫家裡省錢，國軍待遇又不錯，所以為了錢加入國軍。想起10年前的決定，並不後悔，但語氣充滿無奈跟失望。例如訓練不夠扎實，基礎訓練時，會有射擊和500障礙，但這些訓練幾乎每個人都會通過，讓新兵趕快成為正式軍人，因此就算動作不確實，長官都會睜一隻眼閉一隻眼。很多操演都是模擬演訓，像手榴彈都放在倉庫，從未使用，這種訓練怎敢打仗？

于北辰指出，這位退伍士兵講的，部分是真的。為何訓練不用真手榴彈？因為台灣民意高漲，軍方靶場旁邊慢慢有民宅，早上9點才可以射擊，怕吵到鄰居，因為民眾抗議，阿兵哥射擊讓他們不能睡覺。經過軍民協調會，決定早上9點才可以開始射擊，到中午11點30分就要停止，下午2點到8點就要結束。

于北辰認為，軍人不是不願意訓練，軍人訓練受到很多場地限制，靶場使用時間越來越短，彈種越來越少，例如不能實施重機槍射擊，因為聲音太大；未經報備，不能執行爆破。所以國軍能夠實施手榴彈、槍榴彈、迫砲、戰車砲射擊的地方，少之又少，所以不怪這位退伍士兵。

另外，民眾認為當兵是多餘的、浪費生命，軍中士氣低落，領導軍官迫於無奈，沒辦法讓連上弟兄都可以射擊足夠彈藥，即使射擊不及格也沒時間複訓，產生惡性循環。

于北辰回憶，過去龍潭營區的靶場，從早上5點半可以射擊到晚上11點，弟兄不論做歸零射擊、75公尺、300公尺等，都在比賽打滿靶。等到他升少校之後，抗議變多了，5點半打靶，指揮部就打電話來了，說吵到民眾睡覺，如果繼續射擊，恐怕連靶場都會被變更地目，到時候連靶場都沒有。

到後來，戰車砲在湖口靶場射擊也受影響，因為附近有安養、托嬰中心，會嚇到民眾，甚至請環保局測噪音，超過標準就不准射擊。他乾脆說，不要射擊訓練好了，民眾還居然附和，國防部也編預算補助周邊鄰居敦親睦鄰。

于北辰說，軍方在自己土地上訓練阿兵哥，還要編預算敦親睦鄰，地方環保局還對國防部開罰單，因此，靶場周圍有要蓋隔音牆，環保局測試符合標準後，才能射擊。

他指出，過去在屏東保力村三軍聯合基地，戰車砲手可以射擊200發砲彈，50機槍、同軸機槍更是不計其數。但最近也有受到附近居民抗議，要求限制射擊時間、補助，甚至阻擋道路。

于北辰強調，國軍訓練是保家衛國，不怕日曬雨淋，民眾卻因為噪音、房價抗議，環保局還以噪音為由開罰軍方。退伍士兵怎不把這事實跟媒體說？他呼籲國防部要把國軍訓練權要回來，國軍的土地、國軍的射擊，不要受限於奇怪的法令。