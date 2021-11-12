前駐泰代表李應元昨(11日)晚間病逝，享壽68歲，消息傳出後，政壇不少政治人物都表達哀悼，其中高雄市長陳其邁在臉書發文追思表示，李笑臉迎人、謙謙君子，對理念相當堅持、但總能以理服人，贏來對手的尊敬，連國民黨也鮮少人對他有批評，雖然他歷任很多不同領域的工作，不過，其實知道「擴展國際空間、維護台灣主權」是他的最愛。

陳其邁昨晚在臉書不捨地寫下，和李應元是台大公衛學院的學長學弟，1995年一起選上立委，1998年立法院第四屆一起連任，在第二會期時，他任黨團總召、自己則擔任幹事長，並肩作戰，共同為台灣打拚。他更說，李應元笑臉迎人、謙謙君子，對理念相當堅持、但總能以理服人，贏來對手的尊敬，連國民黨也鮮少人對他有批評。

陳其邁進一步說，「做什麼，像什麼」，自己曾說李應元被大家開玩笑是「工具人」，雖然李應元歷任很多不同領域的工作，不過，知道擴展國際空間、維護台灣主權是他的最愛，也是他一輩子努力的目標，即使忍受著病痛的拖磨，仍然在外交前線奮戰。

最後，陳其邁表示，相信李應元的微笑及堅持的理想，會深深伴著一起打拚的夥伴，一起前進。對此高雄市議員林于凱也在該篇貼文留言表示，「謝謝一直很努力、願意溝通的李應元署長（代表）」、台北市議員許淑華寫下「難過，不捨！」另外，台北市議員黃郁芬亦留言指出，「應元前輩，一路好走」。