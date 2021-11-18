五月天阿信日前在社群直播透露「不要太期待，又不要不期待的那個東東」，無數歌迷早已萬分期待，而「那個東東」在18日揭曉，正是他重新詮釋一代華人巨星鄧麗君華語經典〈月亮代表我的心〉。

〈月亮代表我的心〉傳唱至今，是每個人心目中無可取代並家喻戶曉的雋永名作，不變的經典，日久而彌新，透過阿信深刻柔情地詮釋，帶來全「心」感動，同時也是新劇《華燈初上》主題曲，該劇還原 1988年時代背景，此曲時代意義到貼合戲劇情感延展皆展現高度契合。

在MV呈現上，阿信站在象徵著五月天出道年份的「M 1997」的電話亭，拿起電話輕輕哼唱〈月亮代表我的心〉，唱出對歌迷的想念，傳達他最真誠的心意。

近來網友瘋傳五月天將到高雄跨年開唱，高雄市長陳其邁日前表示過幾天再跟大家報告，也會比照台積電尊重主辦單位，由相信音樂宣布比較好。對此，相信音樂僅回應：「一切演出訊息將以官方公布為主。」